Sije mržnju i prijeti silovanjima, sumnja se da se krije u Srbiji

NIŠKA BANJA - Muškarac, samoproglašeni "Imam Meta" na društvenim mrežama je objavio kako je on božji izaslanik i kako "mrzi Jevreje, hrišćane i muslimane" a na snimku drži dugačak nož u ruci.

Prije samo nekoliko dana, u petak 31. maja, mladi Avganistanac je napao policajca u Majnhemu i izbo ga nožem. Policajac je u nedjelju umro u bolnici, a nakon tog napada "Imam Meta" se oglasio na društvenim mrežama i slavio ovaj događaj.

Naime, on je objavio video-snimak na kojem se vidi da je do pola go, bez majice, a u ruci je držao nož. Na snimku je rekao da "mrzi Jevreje, hrićane i muslimane" i odobrava "zlostavljanje devetogodišnjih djevojčica ako su lijepe". U jednom trenutku pljuje po zastavi Izraela dok u ruci drži sliku nacističkog vođe Adolfa Hitlera.

Prema njemačkom zakonu, "Imam Meta" bi mogao za ovo da dobije i do pet godina zakona, a kako ističu mediji, muškarac je identifikovan i istraga je u toku.

Prema podacima sa interneta, kako prenosi "Bild", "Imam Meta" se navodno već dvije godine nalazi u Niškoj Banji odakle su mu i selfiji sa mreža.

Portal "Telegraf" ovo nije mogao zvanično da potvrdi.

"Znamo ljude koji su slavili napad u Majnhemu, čim to bude relevatno za kaznu, podnijećemo prijavu", rekli su iz policije.

Međutim, prema pisanju "Bilda", sumnja se da bi "Imam Meta" mogao da se izvuče na ludilo. On tvrdi da je Kuran otkrio u jednoj aplikaciji koju je Bog direktno instalirao na njegov telefon. Tvrdi da je to jedini Kuran koji poznaje.

"Arapi su iskrivili Kuran, ali Bog ga je sačuvao na njemačkom i zato se mora Kuran sa njemačkog prevesti na arapski". Takođe, kaže da Muhamed nije pravi prorok već da je on "Imam Meta" izabran od boga. On za 1500 evra nudi i molitve kojim možete istjerati moćne demone.

