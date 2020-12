Sila zakon mijenja: Dijaspora neće u Srbiju za praznike

FRANKFURT - Iako su božićni i novogodišnji praznici, tradicionalno, prilika da Srbi iz dijaspore dođu na odmor u maticu, njihov dolazak u Srbiju će ovog puta izostati zbog pandemije kovida-19 i strožih mjera koje su uvele države iz kojih najviše dolaze - Austrije, Švajcarske, Njemačke i Italije.

Željni su da dođu u svoju zemlju, da vide rodbinu i prijatelje, "napune baterije" u rodnom kraju, proslave praznike uz ovdašnju tradiciju i običaje, ali ovog puta, kako kažu, sila zakon mijenja, pa će Božić i Novu godinu obilježiti u zemljama u kojima žive i rade, poštujući mjere uvedene zbog virusa korona.

U Austriji 19. decembra na snagu stupaju štrože mjere za ulazak u zemlju osobama koje se vraćaju iz "korona rizičnih" regiona, a to znači - obavezan desetodnevni karantin što onemogućava blagovremeni povratak na posao.

Osobe koje se vrate iz zemalja koje važe kao rizične, moći će, prema namjerama austrijske vlade, da se "oslobode" karantina negativnim PCR testom, ali najranije poslije pet dana izolacije.

Dužina trajanja mjera - do 10. januara jasno pokazuje da su "meta" Srbi zbog pravoslavnog Božića.

Ipak, većina građana Srbije u Austriji zbog situacije sa kovidom-19 i s njom povezanom neizvjesnošću, nije ni planirala da putuje u otadžbinu, pa je pogodila one rijetke, koji su žarko željeli u domovinu.

Tako Saša Božinović, koji živi i radi u Beču, kao i većina naših ljudi, odavno je odustao od ideje da božićne praznike provede u Srbiji.

"Nisam planirao da idem za odmor u Srbiju zbog aktuelne situacije s virusom korona, a ove mere austrijske vlade svakako su me sprečile da putujem", rekao je Božinović.

Ni Nedeljko Koturović iz Beča nije planirao da putuje na odmor, jer mu je, između ostalog, preveliki trošak testiranje.

"Situacija je veoma neizvesna i u jednom momentu sve može da se promeniti i spreči me da se vratim na posao.To ne smem da rizukujem", rekao je Koturović.

Rade Živković, istina, razmišljao je da otputuje u Srbiju na zimski odmor, ali su mu sada svi planovi pokvareni.

"Odustajem zbog odluke austrijskih vlasti. Ne smem da rizikujem zbog posla. Već mi je u firmi ranije rečeno da, ako se zarazim prilikom odmora u domovini, mogu da računam na otkaz", iskren je Živković.

Slična je situacija i sa Srbima u Švajcarskoj, koja je prošle nedjelje vratila Srbiju na "crvenu listu" - spisak zemalja za koje je obavezan desetodnevni karantin po povratku u tu državu.

Nova lista će se primjenjivati od 14. decembra, a uz Srbiju na njoj su iz regiona još Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Mađarska.

Dok traje karantin, nema napuštanje kuće, a ko prekrši mjeru izolacije biće kažnjen po epidemiološkom zakonu, novčanom kaznom do 10.000 švajcarskih franaka, što je, svakako, "paprena" suma.

Ovakva odluka jasna je poruka svima porijeklom iz Srbije, i drugih zemalja regiona, da ne idu u otadžbinu za praznike, pa će velika većina, iako teška srca, odlažiti planirani odlazak u zavičaj, za neko ljepše vrijeme.

"Rečima ne mogu opisati nostalgični osećaj koji se polako pretvara u bes, jer ću i za ove najradosnije praznike biti sam, bez svojih najbližih, i opet u tuđini", očajan je Saša Tanasković, profesor iz Ciriha.

Vića Mitrović, član gradskog parlamenta u Sankt Galenu, kaže da Švajcarci imaju neumoljiva pravila i jasne kriterijume za uvođenje karantina.

"Ja sam jedan karantin već imao u letnjem periodu posle povratka u avgustu… Naravno da nije jednostavno, ako je neko u radnom procesu, jer se time otvaraju radno-pravna pitanja sa nesagledivim posledicama. Zato ne treba srljati i otići bez preke potrebe van Švajcarske, dok se situacija ne smiri. Uvođenje karantina nije večito, a praznici se mogu i ovde slaviti", kaže Mitrović za frankfurtske "Vesti".

Božidar Janković iz Buhsa se nada da će se pandemija malo smiriti i planira da ide u Srbiju u januaru.

"Planirala sam da idem za praznike kući i baš mi je bila velika želja, ali, eto, Srbija je opet na 'crvenoj listi' i zbog toga neću otputovati u domovinu. Najviše zbog karantina. Čekaću povoljniju situaciju, a sledeći veliki praznik je Uskrs, valjda će do tada da se smiri ova pandemija", kaže Snežana Marković iz Vila.

Ista je situacija i u susjednoj Italiji - posjeta zavičaju ostaće za neka bolja vremena, kada prođe pandemija.

Tako će i Sanja Ilić, iz Sokobanje, koja živi u Vićenci, u tom italijanskom gradu dočekati 2021. godinu i Božić.

"Bilo bi neodgovorno od mene da se izlažem riziku i dovodim u pitanje zdravlje moje porodice. Plus, tu je karantin koji je obavezan po povrtaku. U ovim vremenima je važno sačuvati zdrav razum, ostaviti emocije po strani, sačuvati posao i ukoliko je mogiće, biti veoma strpljiv", smatra Sanja.

Ni operska pjevačica Jasna Kovačević neće doći u Srbiju, već će praznike proslaviti u Milanu, gdje živi i radi od 1990. godine.

"Ovoga puta sila zakon menja i ništa više nije do nas. Moramo da se žrtvujemo kako bismo što pre izašli iz ove situacije, pa ako moramo da ostanemo kod kuće, ostaćemo. Domovina će nam to oprostiti. Inače, odem četiri-pet puta godišnje 'po energiju', 'da nahranim dušu', ali izgleda da ću još dugo ostati bez tih vitalnih elemenata. Ostajem u Milanu, čekam bolja vremena, kao i svi naši ljudi u rasejanju", rekla je Kovačević za Vesti.

I u Njemačkoj je slična situacija pošto je premijer Bavarske Marku Seder najavio pooštravanje režima na granici prema Austriji.

Tako se, tokom božićnih praznika, stavljajaju van snage olakšice koje su do sada važile i koje su omogućavale svima koji uđu u Njemačku da to učine bez testa za boravak do 24 sata, i bez karantina.

Inače je i savezna vlada građanima savjetovala da izbjegavaju putovanja.