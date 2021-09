Simić: Broj provokacija od strane Rosu je bilo toliko da ne mogu da se popamte

Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić poručio je danas sa blokade na Brnjaku da Srbi sa Kosova mirno protestuju na prelazima zbog jednostranih poteza Prištine.

"Tu pre svega moram da naglasim da je narod odgovorio na poziv, pre svega predsednika Aleksandra Vučića, ali i predsedništva Srpske liste da ostane miran i staložen, da ne naseda na provokacije kojih je bilo sijaset", poručio je Simić.

Kako Simić navodi, provokacija od strane pripadnika specijalnih policijskih jedinica je bilo toliko u posljednjih sedam dana, da ne mogu da se popamte.

"Prvo dva terenska borbena vozila, kada su ušla na teritoriju opštine Zubin Potok, sa okolnih srpskih kuća su specijalci skidali i uništavali srpske zastave. Nakon toga su se pozicionirali ovde u neposrednoj blizini Brnjaka i njih nekoliko je pucalo u uliču rasvetu i ako za tim apsolutno nije bilo nikakve potrebe", podsjetio je Simić.

Kako je dalje dodao, iza toga su grubo pretučena trojica Srba koji su samo spremali ogrijev za svoje porodice u zaseoku Kopiloviće.

"Tom prilikom su uništavali i privatna vozila koja su se nalazila u blizini, nekoliko kilometara udaljena od mesta gde Srbi protestuju. Uništavali su i građevinska vozila, koja su pretrpšela veliku štetu jer su sekli sve kablove i svu hidrauliku", istakao je Simić-

Po njegovim riječima, isti ti pripadnici specijalnih policijskih jedinica Kosova su uništili i privatno vozilo Ljube Galjka iz Zubinog Potoka, koje je bilo parkirano ispred njegove kuće.

"Pripadnici Rosu su prilikom kretanja uništavali i vozila tako što su kundacima pušaka lomili stakla, žmigavce i farove. Prosto, hteli su da nanesu štetu imovini ovog naroda. Ono što je važno napomenuti jeste da Srbi na sve te provokacije nisu reagovali i to je najvažnije", poručio je Simić.

Istakao je da je posebno opasno što je u prethodnih sedam dana tri puta došlo do samoopaljenja, odnosno pucanja iz vatrenog oružja od strane pripadnika Rosu, bez ikakvog povoda, prilikom ulaska i izlaska iz vozila.

"To je uznemirilo građane, jer se radi o ljudima koji bi trebalo da znaju kako se ponašaju sa vatrenim oružjem koje im je dato u ruke", rekao je Simić.

Simić je podstetio i da se dogodila jedna, takoreći, "talačka situacija", kada su pripadnici Rosu na Brnjaku uhvatili mladića Stefana Pantelića i vezali ga.

"Propitivali su ga i vršili psihičko nasilje nad njim. Taj momak se nalazio u dvorištu svoje kuće", naveo je Simić.

Događaji koje je pobrojao, kaže, najbolje govore o situaciji na terenu.

"Treba postaviti prosto pitanje kada neki predstavnici međunarodne zajednice pozivaju dve strane na suzdržanost, koje su to dve strane. Ova koja izaziva incidente i sprovodi nasilje? I šta to treba da urade Srbi? Da se Stefan ne nalazi u svom dvorištu ili da Srbi ne parkiraju svoja vozila u svom dvorištu ili šta to treba da urade Srbi kako pripadnici Rosu ne bi šenlučii, pucali u uliču rasvetu ili koristili vatreno oružje", upitao je Simić, prenosi B92.