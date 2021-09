Simić: Specijalci ROSU "naoružani do zuba", Srbi se okupljaju na prelazima

BEOGRAD - Potpredsjednik Srpske lista na Kosovu i Metohiji Igor Simić rekao je da su Srbi počeli spontano da se okupljaju oko administrativih prelaza Jarinje i Brnjak, gdje su prethodno raspoređene specijalne jedinice kosovske policije Rosu sa oklopnim vozilima.

"Srbi su uznemireni i počeli su spontano da se okupljaju oko tih prelaza. Više od 300 vozila je na Jarinju u opštini Leposavić, a više od 120 na Brnjaku u opštini Zubin Potok", rekao je Simić za TV "Pink".

Napominjući da se Srbi na sjeveru Kosova i Metohije snabdijevaju hranom, lijekovima i drugim životnim potrepštinama iz centralne Srbije, Simić je rekao da se ovakvim jednostranim potezom Prištine ugrožava mir, destabilizuju prilike i onemogućava normalan život Srba.

On je potvrdio da do "zuba naoružane prištinske specijalne snage imaju namjeru da oduzimaju srpske registracije sa vozila Srba, te apelovao na sunarodnike da ostanu uzdržani i ne nasjedaju na provokacije, jer to Priština želi".

"Pošto Priština nema uspjeha u suzbijanju virusa korona i vakcinisanju", kaže Simić, "ostaje joj samo da maltretira srpski narod".

"Upućujem Srbima apel da budu uzdržani, a međunarodnoj zajednici da reaguju i da pokuša da ohladi usijane glave u Prištini koje nameravaju da svojim avanturama ugroze mir", rekao je Simić, napominjući da se za sada još niko nije oglasio od struktura međunarodne zajednice na Kosmetu.

Srpska lista, dodao je on, zahtijeva reakciju Kancelarije EU u Prištini i Brisela, jer ova jednostrana akcija Prištine ugrožava mir.

"Očekujem da najhitnije reaguju, oni su bili garant Srbima na Kosovu i Metohiji da će im biti omogućen normalan žviot, a ono što sada vidimo su jednostrani potezi i namera Prištine da se Srbima onemogući život dostojan čoveka u 21. veku", rekao je Simić.

On je naglasio da EU i zemlje Kvinte moraju da prenesu Prištini jasnu poruku da je ovo brutalno kršenje dogovorenih sporazuma.