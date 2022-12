Simić o situaciji na sjeveru KiM: Ovde sve ključa

BEOGRAD - Sitacija na sjeveru KiM je mirna, ali napeta, poslije sinoćnog upada ROSU i pokušaja okupacije sjevera Kosova slanjem oko 300 Albanaca pripadnika specijalnih jedinica, rekao je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

On je za RTS naglasio da je "Aljbin Kurti za 16 sati napravio krizu u Velikoj Hodži otimajući imovinu porodice Petrović, zatim je upao u obdanište u Leposaviću dok su srpska deca spavala, a sinoć je pokušao da osvoji Kosovsku Mitrovicu".

"To najbolje odslikava situaciju, ali i kako se građani osećaju na severu KIM. Još jedna neprospavana noć za Srbe, u kojoj su ljudi razmišljali da li sutra mogu da pošalju svoju decu u škole, a oni da odu u prodavnici i na posao, stvari koje su svuda normalne. Ovde je atmosfera takva da sve ključa. I ne samo za Srbe već i za Albance i Gorance. Svi su bili zatečeni takvim razvojem situacije i pokušajem Prištine", rekao je Simić.

On dodaje da je "sada pitanje šta uraditi i kako dalje kada do zuba naoružani specijalci koji su do sada izazvali stotine incidenata dođu do dece koja spavaju ili se nepoznata naoružana lica pojavljuju u sred noći pokušavajući da zastraše goloruki narod".

"Mogu da potvrdim da se na obodu grada, u mešovitim sredinama, još uvek se nalaze neke jedinice koje su protiv pravno došle sa juga. Izgovori koje su oni koristili da upadnu apsolutno ne stoje jer su ovde juče Srbi, Bošnjaci, Goranci i Albanci imali apsolutno normalan dan", naglasio je Simić.

On je naglasio da je licemjerje to što radi Aljbin Kurti, jer kada su Srbi tražili policijske patrole da ih zaštite one nikada nisu došle.

"Plan je jasan. Stvoriti takav pritisak na Srbe kako bi se oni povukli sa tih prostora. Nijedan incident na severu KiM mesecima unazad nisu izazvali Srbi, koji pokušavaju da obezbede mir za sebe i svoje porodice. Na žalost, mi ne možemo da predvidimo poteze Prištine, tako da će i naši potezi zavisiti od situacije na terenu", poručio je Simić.