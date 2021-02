"Sin Nenada Rašića učestvovao u zakazanoj tuči"

BEOGRAD - Lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić rekao je večeras da niko, kako pojedini pokušavaju da optužuju državu Srbiju i Srpsku listu, nije tukao iz političkih razloga sina Nenada Rašića.

"Videli ste juče kada je zbog tuče dveju grupa mladića, 20 na 20, unapred zakazane tri dana ranije, neki pokušali da optuže čak i mene, a Aljbin Kurti Srpsku listu i sve druge da je neko iz političkih razloga tukao sina Nenada Rašića. On je bio taj koji je došao na zakazanu tuču", podvukao je Vučić.

Rekao je da se sve dogodilo na dan kada škola nije radila.

"Nemojte da pokazujemo ko je koga prvi udario. Imamo sve podatke kako se sve odigralo, kako je tekla svađa oko jedne devojke, ko je koga uvredio sa 'Šiptare'. Imamo apsolutno sve podatke. Kakve to veze ima sa Srpskom listom", kazao je on.

Vučić je rekao da je samo gledao, dan poslije, Kurtijevu i histeriju raznih zapadnih birokrata kako će lažima da nastave.

Prema njegovim riječima to pokazuje samo koliko će mnogi i unutar Srbije, oslanjajući se na antisrpsku politiku Albanaca, "i ovdje da je vode".

"Podrazumeva se da svi koji su učestvovali u tuči treba da budu uhapšeni. Ali kako ste pokušali da napravite politički linč Srpske liste i Srbije. To niko ne može da razume", objasnio je on.

To je, kako kaže, nešto s čim ćemo se suočavati u narednom periodu, što će se samo uvećavati, kao i laži izvjestioca EP Viole fon Kramon koja pokazuje list "Informer" i kaže "vidite šta radi država Srbija", te ispada da je "Informer" država.

"U laži su kratke noge, ali kada ih je mnogo ne stignete da odgovorite na svaku. To pokažje težinu naše pozicije, složenost situacije", rekao je on.

Ovakve stvari dešavaju se uvek, rekao je, kada Srpska lista dobije većinu i kada se pokaže da svi napori raznih ambasada i Albanaca koji su uložili milione evra u kampanju protiv Srpske liste, od Rašićeve liste pa nadalje, nisu uspjeli.

Vučić je primijetio i da mediji u Beogradu "nisu graknuli toliko" kada je ubijeno 14 ljudi u Starom Gacku, i da se sada vide oni najostrašćeniji, koji se zalažu za nezavisno Kosovo.

"Ako to nije politika koju ću da podržim ne znači da sam ubica, i da ću da jurim nečiju decu. Interesantno je da oni koji sole pamet najviše vole da podrže one koji podržavaju nezavisnost Kosova", kazao je on.