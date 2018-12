Sin bh. "kralja nafte" je mladić koji je vozio 245 km/h u Srbiji

BEOGRAD - Muškarac koji je uhapšen u ponedeljak pošto je "audijem A8" vozio čak 245 kilometara na sat po zaleđenom auto-putu između Šida i Beograda je Marinko Zovko (34) iz Žepča, inače jedan od najbogatijih ljudi u BiH.

Zovka je patrola policije zaustavila kod Sremske Mitrovice, a sudija za prekršaje u ovom gradu ga je po kratkom postupku poslao 30 dana u zatvor uz novčanu kaznu od 120.000 dinara i oduzimanje dozvole na devet mjeseci.

Ovaj muškarac je inače poznat po divljanju na putevima širom regiona, a "proslavio" se 2006. godine kada je "mercedes brabusom" dionicu dugu 191 kilometar od Zagreba do Slavonskog Broda prešao za samo 28 minuta?! On je tada za lokalne medije rekao da je kupio "novi automobil" i da je morao da ga "nagazi".

“Svaki dan vozim iz Zagreba prema Brodu. Prije dva mjeseca kupio sam novi "Brabus" od 500 konjskih snaga i V8 motorom. Odlučio sam da ga “nagazim” i od naplatnih kućica u Zagrebu do naplatnih kućica u Slavonskom Brodu stigao sam za manje od pola sata. Vozio sam 320 kilometara na sat, što sam snimio kamerom na telefonu, međutim, slike sam već izbrisao, rekao je svojevremeno Marinko Zovko.

On je bio toliko ponosan na ovaj podvig da je jednim dnevnim novinama poslao sliku brzinometra na zastrašujućoj brzini. Policija ga do tada nije uhvatila, a on je rekao da ako do toga dođe, da će pošteno platiti kaznu.

“Ako uspiju da me ulove platiću kaznu i policajcima predati vozačku. Kažem, ako uspiju”, rekao je Zovko tada.

Od tada na Jutjubu postoji nekoliko video snimaka na kojima se vidi da Zovka zaustavi policija, kao i da mu napiše kaznu, ali njega to nije smirilo. Da li je do sada robijao zbog svoje nasilničke vožnje, nije poznato, ali srpska policija ga je uhapsila i ekspresno je osuđen na 30 dana zatvora i novčanu kaznu.

Prema riječima saobraćajnog policajca patrola koja je uhvatila Zovka bila je šokirana činjenicom da neko može po snijegu i ledu da vozi 115 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine.

“Presretači saobraćajne policije zaustavili su u ponedeljak oko 14 sati na autoputu od Šida u pravcu Beograda kod Sremske Mitrovice "audi A8", zagrebačkih tablica, koji je, uprkos nevremenu, po klizavom i zaleđenom putu jurio nevjerovatnih 245 km/h. Ne samo što je vozio veoma brzo već se i bahato prebacivao iz trake u traku i rizično zaobilazio druge automobile. Prosto je nevjerovatno da niko nije stradao”, kaže sagovornik "Informera" i dodaje da su se saobraćajci šokirali kada su vidjeli koga su zaustavili.

Pošto su legitimisali bahatog vozača, shvatili su da se radi o Marinku Zovku, bogatom biznismenu koji je poznat po divljanju na putevima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji.

Sve policije u regionu vrlo dobro znaju ko je on, jer je u proteklih deset do 15 godina napravio veliki broj ozbiljnih saobraćajnih prekršaja. Pošto ovog puta nije uspio da pobjegne našoj "škodi", Zovko je odmah priveden kod sudije za prekršaje zbog nasilničke vožnje i ovaj mu je odmah izrekao kaznu 30 dana zatvora, 120.000 dinara i oduzimanje dozvole na devet mjeseci.

Milan Vujanić rekao je jedina prava kazna za ovog čovjeka je trajno oduzimanje vozačke dozvole, kao i prava na ponovno polaganje vozačkog.

“Takvu kaznu imaju u SAD. Da li je normalno da zbog svoje ludosti i bahatosti on nekoga u saobraćaju samelje!? A da je nekog udario, to bi se i desilo”, kaže Vujanić.

Zovko se svojim vozačkim poduhvatima hvalio i na internetu, gdje je izazivao saobraćajce da ga uhvate ako mogu.

“Kažem, ako uspiju... Imam vrhunske automobile i zaista nemam ideju šta bih mogao da kupim da bude jače i bolje od ovoga što već posjedujem”, izjavljivao je objesni Zovko.

Marinko Zovko je sin "kralja nafte" u BiH Ivice Zovka i nasljednik korporacije "Zovko kompani", koja u svom sastavu ima 15 firmi.

(blic)