Sin emiratskog šeika odbio da plati ceh od 50.000 € u Dubrovniku

Komentari: 2

pikaso

Ništa novo to je hrvatima svojstveno da su varalice . I ovoga arapa su debelo popalili tj opelješili to je sigurno 100% ....jer to inače rade svi dole na primorju ali i svuda drugdje.-Šta su to toliko mogli da popiju az 50.000 eura....to je nemoguće. Pun kamion pića ne košta pa nije Dubrovnik Rio de Janeiro ili Majami npr....tamo je to moguće ali Dubrovnik nema šanse ..pa taj koktel jebeni da je i 100 eura a nije niti može biti ..zamisli sad koliko bi trebalo koktela da se dođe do cifre od 50.000 eura. Ali pohlepa radi svoje i prevaranti vlasnici prokleti samo bi da opljačkaju kojeg turistu. Ali šta im je pohlepa uradila ...sad tog arapa više nikad vidjeti neće dole ...nije on budala.....e glupani glupi nije za vas ništa kao ni Dubrovnik što nije Hrvatski već Italijanski.