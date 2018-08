Sin jednog od najpoznatijih novinara portparol Vlade Hrvatske

Marko Milić, sin novinara Gorana Milića trebao bi postati novi portparol Vlade Republike Hrvatske, nezvanično saznaje Jutarnji list.

Bivši portparol Vlade Sunčana Glavak u maju se vratila u poslaničke klupe, jer je Hrvatski sabor donio odluku o početku mirovanja poslaničkog mandata Darka Horvata, ministra privrede, i početku vršenja dužnosti Sunčane Glavak.

Horvat je u Vladi zamijenio Martinu Dalić koja je podnijela ostavku nakon izbijanja Afere Hotmail.

Kako je Jutarnji već pisao u januaru ove godine, Marko Milić (24), sin jednog od najboljih novinara s ovih prostora Gorana Milića (71), malo je poznato, čovjek je od najvećeg povjerenja premijera Andreja Plenkovića.

Premijer i Milić junior sarađuju još od kada je Plenković bio poslanik u Saboru 2012., zatim dok je bio poslanik u Evropskom parlamentu, pa kad je postao predsjednik HDZ-a, te naposljetku predsjednik Vlade. Izvor dobro upućen u zbivanja u HDZ-u, objašnjava da je Milić HDZ-u pristupio prije nego što je upoznao Plenkovića i da je u stranci prošao, iako vrlo mlad, već puno nivoa djelovanja.

Marko Milić rođen je 1993. u Zagrebu, nedugo nakon što su njegovi otac i majka, Goran i Ana Milić, došli iz Sarajeva.

Goran je od 1981. bio u braku s novinarkom JRT-a studija TV Beograd Oliverom Katanić, za koju se govorilo i pisalo da je najljepša Beograđanka, a u tom braku 1984. u New Yorku, gdje je od 1980. radio kao dopisik, dobio je kćerku Lanu. No, ubrzo nakon povratka iz New Yorka u Beograd 1988. Olivera je od umrla od tumora, a njihova kći tada je imala četiri godine.

S Markovom majkom Anom Lončar, rođenom u Derventi koja je s roditeljima i četiri sestre živjela u Brodu, a bila je sarajevska studentica novinarstva i novinarka radija Programa Sarajevo 202, Goran se upoznao 1988. u Sarajevu. Goran Milić od 1991. u Sarajevu je radio za Yutel, a s Anom se vjenčao 1992. Ana je s njegovom kćeri Lanom te 1992. na samom početku rata izašla iz Sarajeva i preselila se u Zagreb, gdje je Lana nastavila ići u treći razred. Goran je iz Sarajeva došao četiri mjeseca poslije, a u Zagrebu ga je tada zaposliti želio jedino kontroverzni Marinko Božić u svom Slobodnom tjedniku, te im se ubrzo rodio sin Marko.

Tata Goran zatim je radio za tjednik Panoramu, pa za TV Mrežu, a zatim za HTV, dok je mama Ana prvo radila za Glas Amerike, pa na drugom programu radija, a od 1999. i ona se zaposlila na HTV-u, na prezentaciji programa.

Marko je s roditeljima i polusestrom Lanom, s kojom je do danas izuzetno povezan, djetinjstvo proveo u podstanarskom stanu u Ilici, nedaleko od Vinogradske ulice, a Osnovnu školu Petar Zrinski u Krajiškoj ulici završio je s odličnim uspjehom, uglavnom s prosjekom 5,0.

Sa 11 godina, 2005., kada je završio peti razred, za vrijeme ljetnih praznika kao i više puta do tada, otišao je na put s ocem koji je za HTV snimao putopisni serijal “Idemo na sjever”.

Štoviše, čak je i na Goranovu ideju, Marko pripremio kraći set reportaža o vršnjacima i njihovom životu, školovanju i običajima u zemljama koje posjete. Tog ljeta obišli su Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Litvu, Letoniju, Estoniju, Finsku, Švedsku, Norvešku i Dansku.

"Djeca s kojom sam razgovarao nisu baš sva dobro govorila engleski pa sam se morao snalaziti. Ne želim biti previše ozbiljan, pa vršnjake propitkujem kakve su im škole, što uče, kako se igraju, bave li se kakvim sportovima... Na taj način uspoređujem nas i njih i tako donosim zaključke o sličnostima i razlikama. Mađari su simpatični s tim svojim čudnim jezikom, Slovaci i Poljaci su jako ljubazni, a Česi imaju svoj stil, no ipak od svih viđenih gradova Prag mi je najljepši", objašnjavao je 2005. godine 11-godišnji Marko Milić koji je tvrdio kako nema strah od pojavljivanja pred kamerama, a tada je želio postati sportski komentator i kao svog uzora navodio je Božu Sušeca.

