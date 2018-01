Sinđelić: Odbio sam da ubijem Đukanovića

PODGORICA - U nastavku suđenja optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, svjedok saradnik Saša Sinđelić rekao je da je odbio zadatak jednog od optuženih u ovom predmetu Eduarda Šišmakova da ubije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

"Istog trenutka kada me to pitao znao sam da nemam mogućnosti da to uradim, jer je bezbjednosna situacija bila loša, ne bavim se kriminalom", rekao je Sinđelić.

On tvrdi da ga niko nije pripremao za saslušanje i da nije slušao razgovore iz mjera tajnog nadzora.

Advokat odbrane pitao je Sinđelića da li je i ranije bio organizator sličnih događaja, pominjući demonstracije 2015. godine, na šta je svjedok saradnik odgovorio odrično.

"Nisam rukovodio nikakvim događajima i nisam bio organizator. Događaje od 2015. godine sam pratio, ali Rusi su bili ti koji su u odnosu na te događaje pominjali ovo za 2016. godinu", rekao je Sinđelić.

On je naveo da je radio samo ono što mu je rečeno i to u okvirima svojih znanja i mogućnosti.

Sinđelić je ponovio optužbe da su Rusi došli na poziv Demokratskog fronta i da su "oni molili za pomoć, a onda ih namjestili".

On tvrdi da mu je lično Šišmakov rekao da su članovi Demokratskog fronta uzimali novac.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćena su i dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Nemanja Ristić, Predrag Bogićević i Dragan Maksić.

Na optužnici su Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić i Srboljub Đorđević.

Optužnicom su obuhvaćena i tri crnogorska državljanina - lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, službeni vozač Demokratskog fornta, dok se postupak protiv prevodioca ovog opozicionog saveza Ananija Nikića vodi posebno.