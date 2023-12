Sirijac tuži Hrvatsku na Evropskom sudu za ljudska prava

ZAGREB - Sami Barkal, izbjeglica iz Sirije, koji je tajno snimio hrvatsku graničnu policiju kako mlati ljude iz njegove grupe, tužio je Hrvatsku pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ovaj će Sirijac, danas s adresom u Njemačkoj, ako dobije na sudu, prisiliti hrvatsku vladu da se riješi problem prakse nasilnih puš-bekova u BiH. Barkalov snimak na kojoj hrvatska policija udara migrante prvi je objavio britanski "TheGuardian".

"Nisam mogao zaboraviti iskustvo na granici. Snimio sam taj video jer sam želio da ljudi shvate šta nam se događa i kako se igraju našim životima kao da ništa ne vrijede. Šta još možemo učiniti da to prestane? Želimo li zaista granice sa zidovima, nasiljem i otporom? Ili želimo pronaći humaniji način?" rekao je Barkal za "The Guardian".

Mladi Sirijac je 2014. napustio Kobane u svojoj zemlji kada je Islamska država počela s bombardovanjem kurdskih sela. Tada je imao 13 godina. S porodicom je stigao u Tursku, gdje je radio na polju od 02.00 ujutro do 20.00 sati. Za "TheGuardian" je kazao da se njegova porodica vratila u Siriju, ali da on to nije učinio jer bi povratak za njega značio regrutaciju u vojsku.

Ostao je raditi u Turskoj u nehumanim uslovima i tada mu je postalo jasno da tamo neće naći posao s normalnim uslovima. Zbog toga je s grupom izbjeglica opasnom Balkanskom rutom krenuo prema Evropi i boljem životu.

Na Balkanskoj ruti migrante dočeka hrvatska granična policija koja ih nasilnim metodama vraća u BiH. Tamo žive raspoređeni u kampovima u neadekvatnim uslovima, bez zaštite i grijanja na niskim temperaturama. Barkal je imao šator, ali govori da je puno ljudi spavalo u blatu improvizovanog kampa.

Barkal je u novembru 2018. pokušao prijeći granicu s grupom tražilaca azila iz sjeverne Afrike. On je bio najmlađi u grupi, a odrasli su mu predložili da ostane, u slučaju da ih zaustavi hrvatska policija. U jednom trenutku je mladić začuo krikove, a potom se sakrio u grmlje i počeo snimati.

Na snimku koju je objavio "TheGuardian" čuje se kako Barkal govori: "Hrvatska policija ih zaustavlja. Lome ljudima kosti." Par minuta kasnije trojica muškaraca iz njegove grupe izašla su iz šume s licem punim modrica, krvavih usta i noseva i sa slomljenim rebrima.

Takvim puš-bekovima krši se međunarodno pravo, prema kojem tražioci azila moraju imati priliku podnijeti svoj zahtjev za azilom nakon što se nađu unutar granica zemlje. U to vrijeme je Barkal bio maloljetan.

Advokat Evropskog centra za ustavna i ljudska prava (ECCHR), Karsten Gerike zastupa Barkala i još dvoje Sirijaca u njihovom slučaju pred Evropskim sudom za ljudska prava. Organizacija za koju advokat radi je nezavisna i nevladina, a cilj joj je sprovođenje ljudskih prava pravnim sredstvima.

Hrvatska je cijelo vrijeme, uprkos svjedočenjima brojnih humanitarnih radnika i novinara, poricala da je vraćala tražioce azila u BiH i da je policija protiv njih koristila nasilje.

Evropski sud za ljudska prava mora utvrditi je li Hrvatska povrijedila Barkalova prava nezakonito ga protjeravši u BiH dok je bio maloljetnik. U slučaju da se to pokaže tačnim, od Hrvatske bi se tražila garancija da se takva kršenja više neće dogoditi te bi morala izraditi akcioni plan i dostaviti izvještaje o njegovom sprovođenju, prenosi "Index".

