Situacija u Sloveniji se polako smiruje, kritično na ušću Krke u Savu

LJUBLJANA - U Sloveniji se vremenske prilike smiruju, a najviše problema očekuje se na ušću Krke u Savu.

Na snazi je crveni meteo alarm zbog poplava za veći dio zemlje, sa izuzetkom Primorske na zapadu.

"Vremenska situacija se polako smiruje", saopštio je meteorolog Brane Gregorčič, navodeći da su se smanjile padavine.

Hidrolog Janez Polajnar istovremeno je upozorio da se situacija u donjem toku Save pogoršava, na ušću Krke i da će tako biti i u nedjelju, objavila je Radio-televizija Slovenije.

Gregorčič je, na konferenciji za novinare, naveo da se u petak tokom dana za 12 sati očekivalo od 30 do 90 litara padavina po metru kvadratnom, sinoć od 20 do 50 litara za 12 sati, a da se danas očekuje od pet do 30 litara, prenosi Tanjug.

Meteorolog je rekao da će tokom noći na istoku Slovenije i dalje povremeno padati kiša, ali da će biti manje padavina, od pet do 15 litara po metru kvadratnom.

Meteorološko upozorenje sniženo je s crvenog na žuto, a sutra popodne sa zapada stiže novi hladni front koji neće donijeti obilne padavine, ali će tokom njegovog prolaska biti moguće nevrijeme, posebno u Primorskoj, istakao je Gregorčič.

Prema njegovi riječima, vremenske prilike će se potpuno smiriti u ponedjeljak uveče.

Veliki broj rijeka se izlio u većem dijelu zemlje, rekao je Polajnar, ali je istakao da se situacija ne pogoršava tako drastično kao u petak.

Polajnar je rekao da su padavine tokom noći dovele do blagog porasta nivoa rijeka u centralnoj, zapadnoj i sjevernoj Sloveniji.

Poplavljena područja će se i dalje smanjivati, osim donjeg toka Save, Drave, Mure, istakao je hidrolog.

Prema riječima komandanta civilne zaštite Srečka Šestana, ukupan broj evakuisanih za cijelu zemlju još nije poznat, ali ih je bilo nekoliko hiljada.

Prema Šestanovim riječima, biće potrebno izvršiti i bezbjednosni pregled svih mostova koji su poplavljeni.

Policija je na terenu sa helikopterima i aktivirala je tri helikopterska spasilačka tima.

Najmanje troje ljudi je nastradalo od posljedica nevremena i katastrofalnih poplava koji su zahvatili Sloveniju, a više ljudi je evakuisano iz poplavljenih područja.