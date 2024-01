Sjekirom prijetio ženi jer nije dobila platu pa nije imao za piće

Muškarac (46) iz Slavonskog Broda prijetio je smrću supruzi i djetetu jer žena nije dobila platu u kafiću u kojem je radila pa on nije imao za alkohol, te je protiv njega podignuta optužnica.

U optužnici stoji da je 46-godišnjak u oktobru oko 18:30, u porodičnoj kući u Slavonskom Brodu, pod vidnim uticajem alkohola, ljut na suprugu jer još nije dobila platu, uz uvrede prijetio da će ubiti nju i maloljetno dijete, piše Danica, prenosi Index.hr.

"Pritom ih je istjerao iz kuće rekavši im da hodaju ispred njega i da idu u ugostiteljski objekt gdje radi njegova supruga, držeći u ruci sjekiru i ponavljajući da će ih obje ubiti", stoji u optužnici.

Tužioci za 46-godišnjaka traže 10 mjeseci uslovnog zatvora i da su donese odluku da mu se oduzme sjekira s drvenom drškom dužine oko 80 cm.

Inače, muškarac je nezaposlen i nije ranije osuđivan. Tokom istrage, muškarac se branio da je sjekirom htio polupati vrata kafića, a supruga je trčala prema kafiću i zvala policiju, piše Danica.

"Kad sam ja s djetetom došao do kioska, supruga je sjedila kod kioska. Kad je došao policijski službenik, uvidio sam što mi se događa, pa sam odmah spustio sjekiru koju sam imao u rukama", rekao je.

Žena je ispričala kako je tog dana išla u banku po novac, ali nije uspjela ništa podići jer joj poslodavac nije isplatio platu. Ispričala je da je njen muž uzeo sjekiru u ruke te nju i dijete istjerao iz kuće. Prema tvrdnjama supruge, rekao im je da idu u kafić po novac ili će ih sasjeći.

"Putem je cijelo vrijeme sa sjekirom u ruci ponavljao da će nas ubiti i zapaliti. Kad nas je jedan dečko vidio, pitao je mog muža, koji je držao sjekiru u visini glave, je l' se to može riješiti razgovorom. On se počeo unositi tom dečku u lice i govoriti mu da šta se petlja. Ja sam u tim trenucima uspjela nazvati 112 te se s djetetom sakrila u skladište obližnje trgovine do dolaska policije", ispričala je žena, prenosi Danica.

