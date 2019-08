"Skandalozna izjava Plenkovića o ustaškom pozdravu"

BEOGRAD - Predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta ocjenjuje kao skandaloznu ali očekivanu izjavu predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića da pripadnici HOS-a slobodno mogu da koriste ustaški pozdrav "Za dom spremni" .

Tom izjavom Plenković je još jednom potvrdio nespornu činjenicu, tvrdi Linta, a to je da je proslava protjerivanja i ubijanja Srba u zločinačkoj akciji Oluja u suštini proustaška manifestacija.

"Plenkovićev Savjet za suočavanje sa prošlošću je jasno rekao da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti u određenim prilikama i time omogućio njegovu dalju legalizaciju", smatra Linta te dodaje da ima još primera da je korišćenje tog pozdrava u Hrvatskoj postalo sasvim prihvatljiva i normalna pojava.

U tom je kontekstu pomenuo ministarstvo državne uprave koje je dalo saglasnost članovima HOS-a da ustaški pozdrav ostane u grbu ovog udruženja, zatim ploču s natpisom "Za dom spremni" koja je bila skoro godinu dana u Jasenovcu i nije uništena već samo premještena u Novsku, sudove koji su donijeli više presuda da je "Za dom spremni" izraz legaliteta vlasti u Hrvatskoj...

Linta ističe da Plenković nikada javno nije rekao da je Nezavisna država Hrvatska počinila genocid nad srpskim narodom i nikada nije izrazio kajanje i zatražio oproštaj za svoj narod zbog počinjenog genocida.

To, dodaje, nije učinila Katolička crkva niti jedan hrvatski predsjednik ili predsjednik vlade.

"Plenković povremeno zbog međunarodne javnosti daje licemerne izjave da tobože osuđuje ustaški režim, a onda u praksi radi na rehabilitaciji ustaštva i genocidne NDH", navodi Linta u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

On zaključuje da je jasno da Hrvatska nije i neće da prizna svoju krivicu za počinjeni genocid nad srpskim narodom kao što je to učinila Njemačka za počinjeni genocid nad Jevrejima i to je, tvrdi, jedan od važnih razloga zbog kojih Hrvatska nije istinski demokratska zemlja i neće to postati dugi niz godina.