Skočila sa četvrtog sprata na tlo u Zagrebu

ZAGREB - "Možeš vrištati koliko hoćeš, ali odavde živa izaći nećeš" , navodno je rekao 52-godišnji Mate L. 28. juna ove godine u stanu na zagrebačkom Borovju prijateljici Đ. S. koja je došla na njegov poziv u stan, a s kojom se prije toga družio duži vremenski period.

Naime, tražio je od nje povrat posuđenih 50.000 evra, a ujedno je zaključao vrata stana i izvukao ključ iz brave dok je ona plakala i molila ga da je pusti vani. Cijela ta agonija je trajala najmanje pola sata, a kako je ona odlučila po svaku cijenu pobjeći strahujući za vlastiti život, zakoračila je kroz prozor misleći da će se uspjeti spustiti sprat niže, piše "Jutarnji list".

Ali, u naumu nije uspjela jer su joj ruke popustile te je pala sa četvrtog sprata na tlo i pritom zadobila višestruke prelome kičmenih pršljenova, rebra, noge...

Mate L. je pokušao ostaviti utisak da s padom nema nikakve veze, ali policija i tužilaštvo ga terete za protivpravno oduzimanje slobode osobi kojoj je pritom prouzrokovana teška povrijeda. Mati prijeti do pet godina zatvora.

On se nikako ne smatra krivim. Otkrio je da Đ. S. poznaje šest godina, da nisu bili u vezi ali da su se družili. Opisao ju je kao okorjelu kockarku kojoj je htio pomoći tako što joj je posuđivao novac.

"Nazvala me 15. juna nakon što se duže vrijeme nismo čuli i tražila novac. Svaki dan me zvala te sam joj u konačnici uplatio na račun 50.000 evra od prodaje zemljišta. Da bi 28. juna došla k meni i opet tražila novac. Rekao sam da nemam i da mi vrati posuđeno na što je rekla: 'Ako nećeš, vidjet ćeš. Onda ćemo ovako.' I zakoračila je nakon toga kroz prozor", ispričao je na sudu optuženi Mate L.

Te je još dodao da je on sam bio u šoku.

"Kad je zakoračila, predomislila se pa se držala za klupčicu na prozoru, ali se pokliznula i pala. Sve to što mi se stavlja na teret je laž. Ne mogu vjerovati da me optužuje i da sam je zaključao, a ključ je cijelo vrijeme bio u bravi", branio se optuženi Mate L.

Druga strana priče

Žrtvina priča je znatno drugačija. Ispričala je da ga je upoznala preko zajedničkih prijatelja i da joj je često govorio da su ga svi pokrali. Od oca je naslijedio veliku svotu novca koji je, dodala je, većinom prokockao po kockarnicama.

"I ja sam povremeno kockala na aparatu, a povremeno mi je Mato dao da kockam s njegovim novcem. Bili su to iznosi od 200-tinjak kuna. On me često zvao, postao je ljubomoran i posesivan. Kad mu je umrla supruga, zvao me da dođem k njemu govoreći da je sam kao pas. I tražio me da mu pokažem novu igru online", govori žrtva.

On još dodaje da je upravo otvaranje online računa za klađenje bio razlog zašto se našla u njegovom stanu.

"Bio je nervozan, nije me ni pogledao, hodao je pognute glave, a po ulasku u stan zaključao je vrata. Imao je crvene oči i bijelo oko usta. Hodao je oko mene, lupao papučama po ormaru. Govorila sam mu da se smiri, a on meni da šutim. Zatim je upitao jesam li se odmorila i dodao da mogu vrištati koliko hoću, ali da van živa izaći neću. Plakala sam i molila da me pusti, gledala sam po stanu i razmišljala šta da učinim", svjedoči žrtva.

Prepričava kako je kroz otvoren prozor zakoračila van da se spusti na treći sprat i pritom se rukama držala za okvir prozora.

"On me sigurno vidio da visim, ali je bio toliko ubijen od droge da nije reagovao. Izgubila sam snagu u rukama i pala. Vikala sam upomoć", prisjetila se oštećena žena navodeći da su do nje tada dotrčali prolaznici.

Smatra i da joj je Mato L. zamjerio što je par dana prije tog događaja odbijala doći u njegov stan.

"Govorio mi je da mi je 'bacio bombončić' odnosno namamio me u stan na prijevaru. Pritom je spominjao 50.000 evra. Taj novac je on potrošio pa je krivicu zbog tog gubitka pokušao prebaciti na mene da sam ga ja prokockala. Ja mu nikakav novac ne dugujem", zaključila je žrtva iza koje su, zbog zadobijenih povrijeda, već dvije operacije.

Očevidac

Njoj je tu veče u pomoć pritekao među prvima Igor B. koji se nalazio toga trenutka u parku pored zgrade. Uočio je na tlu zapomaganje ženske osobe stare oko 35 godina, a kad su posmatrali zgradu i kad mu je ona rekla da je pala sa 4. sprata, na jednom od prozora stanova "vidio je muškarca starosti 50 godina, proćelavog, s mobitelom na uhu", prenosi "Net.hr".

"Kad smo ga pitali je li ona pala s tog prozora, on je gestikulirajući odmahivanjem glave i pokazujući prstom uvjeravao sve da nije. Na kraju je došla Hitna i policija. Ušli smo u ulaz. Policajac ga je pitao je li pio, na šta je odgovorio potvrdno", zaključio je očevidac.