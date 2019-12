Skočio za brodom, kćerka ga izvukla mrtvog

ŠIBENIK - Olujni jugo koji je povukao veliku plimu donio je velike probleme ljudima u Dalmaciji u nedjelju i odnio jedan život.

Naselje Brodarica, kod Šibenika, poplavilo je more, prodrlo do rive i nekih kuća. Jedan je 66-godišnjak preminuo nakon što se okliznuo i pao u hladno more pokušavajući privezati brodicu po jakom nevremenu.

"Spašavao je brod, bilo je nevrijeme i pao je. Kćer je skočila i izvadila ga je", rekao je očevidac za HRT.

Kako su javili iz policije, radi se o nesrećnom slučaju. Naime, u nedjelju oko 18.20 dobili su dojavu Hitne pomoći iz Šibenika da izađu na intervenciju.

"Radi osiguranja na brodu okliznuo se i pao u more. Kćerka ga je izvukla. Reanimacija nije uspjela i konstatovana je smrt", rekli su iz šibenske policije

U zadarskom naselju Arbanasi srušena je kućica za ostavu, padala su stabla i krovovi, a u Pakoštanima je harala tuča koja je zabijelila mjesto...

Priroda je stvarala probleme i nešto južnije. Velika količina kiše koja je pala u srednjoj Dalmaciji zamutila je izvor rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire splitsko područje.

Kako javljaju iz "Vodovoda i kanalizacije" Split, parametar zamućenja neznatno je povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Između Ruskamena i Lokve Rogoznice kod Omiša nekoliko gromada stijena palo je na Jadransku magistralu. Srećom, niko nije povrijeđen, a vozi se kroz odmorište uz privremenu saobraćajnu signalizaciju (semafore).

