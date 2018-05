Skoplje i Atina postigli okvir za kompromis o nazivu Makedonije

SKOPLJE - Ministri spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov i Grčke Nikos Kocijas u nenajavljenoj rundi pregovora u Briselu postigli su okvir za kompromis o nazivu Makedonije.

Dimitrov je izjavio da je sinoćnji sastanak bio produktivan i da okvir treba razraditi, na čemu rade pravni timovi oba ministarstva, javili su makedonski mediji.

"Planira se važan razgovor na premijerskom nivou - Zoran Zaev sa Aleksisom Ciprasom polovinom ove sedmice, u kojem će, nadamo se, doneti važne odluke iz opcija koje su u igri", rekao je Dimitrov.

Šef makedonske diplomatije kasno sinoć je razgovarao sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku Federikom Mogerini, a jutros je bio na neformalnom doručku sa ministrima spoljnih poslova EU ili njihovih zamjenika.

"Doručkovala sam sa ministrom spoljnih poslova Makedonije, zajedno sa šefovima diplomatija zemalja članica. Podržali smo napredak u pregovorima Skoplja i Atine u sporu o imenu i dali podršku za pozitivno rješenje ovog problema", rekla je Mogerinijeva.

"We are all very encouraged by the progress made between Skopje and Athens on the name issue” @FedericaMog met with FMs and FM @Dimitrov_Nikola this morning pic.twitter.com/DzNftspnY8