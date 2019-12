Škoro: Ako Pupovac kaže da je Hrvatska fašistička mora reći zašto

ZAGREB - Predsjednički kandidat, Miroslav Škoro, izjavio je danas, komentarišući predsjednika SDS S, Milorada Pupovca, da se nikome ne smiju prebrojavati krvna zrnca, ali da ako kaže da je Hrvatska fašistička zemlja, mora da kaže i zašto.

Škoro, koji je prema anketama u Hrvatskoj jedan od trojice vodećih predsjedničkih kandidata je odlučio da izbornu kampanju okonča razgovorom s građanima na Fejsbuku.

Na pitanje "hoće li stati na kraj Pupovcu", Škoro je rekao da je lider SDS S hrvatski političar, te da su neki, kako je rekao, pokušali da ga uvedu u sukob sa njim.

"Ako me pitaš da li bih zabranio ili pokrenuo zabranjivanje neke stranke koja djeluje na način da ugrožava ustavno-pravni poredak Hrvatske - ja bih to napravio, ali je ne može predsjednik države zabraniti. On pokreće inicijativu za to", rekao je i dodao:

"Nikome se ne smiju brojati krvna zrnca, ali ako kažeš da je moja država fašistička moraš mi odgovoriti zašto".

Hrvati nisu fašisti, kazao je Škoro, ali je dodao da je dosta toga bilo.

Ima ih, kaže, u nekim drugim zemljama, ali u Hrvatskoj ne.

"Ako to govoriš reci mi zašto, a ako to govoriš s namjerom da nas destabilizuješ onda imaš pravo da budeš prozvan", kazao je Škoro.