Škoro: NDH nije bila samo fašistička tvorevina

SPLIT - Kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro izjavio je da NDH nije bila samo fašistička tvorevina, iako istorijske činjenice kažu da je bila.

On je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju kazao da je tačno da se pozdrav "Za dom spremni" koristio u NDH, ali i da se kao platežno sredstvo koristila kuna, a da je himna bila "Lijepa naša domovino".

"Tačno je i to da je u Domovinskom ratu postojala jedinica HOS-a kojoj je pozdrav bio 'Za dom spremni', da je tu insigniju na svojoj ruci nosio i moj kum dok je branio demokratsku Hrvatsku. To su različiti istorijski konteksti, što je, uostalom, na neki način priznao i Ivica Račan kad je dopustio legalizaciju HOS-ovih insignija", rekao je Škoro za Slobodnu Dalmaciju.

Govoreći o plakatima na ćirilici koje je postavilo Srpsko narodno vijeće, Škoro je rekao da plakati mogu biti napisani i na svahiliju, ali da je pitanje odakle novac za te plakate.

"U ovo doba godine, a pogotovo kad su izbori, plakatno je mjesto skupo. Ja to dobro znam zato što, za razliku od Pupovca, plakate plaćam iz svog džepa. Meni je neprihvatljivo da pripadnici srpske manjine u pojedinim dijelovima Hrvatske žive strašno loše, a SNV troši golemi novac, i to dobijen iz budžeta, na plakate koji valjda treba da posluže kao provokacija", rekao je on.

Upitan da li mu smeta koalicija HDZ-a i SDSS-a, Škoro je rekao da mu smeta etnobiznis.

"Smatram da u demokratiji niko ni na koji način ne bi smio da bude privilegovan ni diskriminisan. Pupovac hrvatske državljane dijeli na 'naše' i 'njihove'. To je recidiv velikosrpske agresije", rekao je Škoro.

On je ponovio i da bi, da ima zakonski osnov za zabranu pokrenuo pitanje zabrane SDSS-a i bilo koje stranke.

"To je stvar odlučnosti i odgovornosti. Odluku o zabrani na kraju donosi Ustavni sud. Pupovac je svojim izjavama destabilizovao ustavnopravni poredak. Nedopustivo je u 21. vijeku Hrvatima konstantno na nos nabijati prošlost i stavljati nas u kontekst fašizma. Dokle to? Pa upravo su Hrvati pobijedili posljednji fašizam u Evropi - velikosrpski fašizam", rekao je Škoro.