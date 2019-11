Škoro: Netačno prenesena moja izjava o Jasenovcu

ZAGREB - Nezavisni kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro kaže da je izjavio "da će prekopati sve arhive", a ne "da će prekopati Jasenovac", kako su objavili mediji u subotu.

"Ono što se dogodilo proteklih dana jeste da su odsječene određene moje izjave, montirane su. To se čuje i mislim da to čuje svako malo dijete. Ako poslušate tu vijest koja je izmontirana, onda ona glasi da ćemo prekopati sve. Nakon toga ne ide riječ 'Jasenovac'. Toliko hrvatskog jezika znamo svi", kazao je hrvatski pjevač, a prenio Dnevnik.hr

Dodao je da kao naučnik odgovorno tvrdi da treba prekopati sve arhive, da ih treba učiniti dostupnim i na naučni način otkriti istinu koja će nas odvesti u bolju budućnost.

On je dodao da misli da je osnivanje međunarodne komisije najbolja stvar koja se može dogoditi i istakao da mu je drago da je to predlagala i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Samo je pitanje je li to učinjeno ili ne. Ako se mi ne možemo dogovoriti kako da dođemo do istine, onda zašto ne napraviti međunarodne komisije koje će to napraviti za nas i u naše ime", kazao je Škoro.

Hrvatski mediji su u subotu prenijeli da na snimku koji je objavljen na Faceboouku Škoro tokom jednog predizbornog skupa pristalicama poručuje da će "prekopati Jasenovac" i da se ne plaši da govori o ustaškom pozdravu "za dom spremni", pod kojim se borio i njegov pradjed.

"Ako treba, prekopaćemo sve", poručio je Škoro prema onom što su prenijeli mediji u Hrvatskoj.