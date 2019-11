Škoro: Prekopaćemo Jasenovac

ZAGREB - Kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro poručio je u predsjedničkoj kampanji da će prekopati Jasenovac i da se ne plaši govoriti o ustaškom pozdravu "Za dom spremni" pod kojim se, kako je istakao, borio njegov pradjed.

U jednom od svojih govora u sklopu predsjedničke kampanje Škoro je istakao kako će otići u Jasenovac i tražiti međunarodnu komisiju.

"Ako treba, prekopaćemo sve", poručio je Škoro.

Na snimku, objavljenom na "Fejsbuk" stranici Velimira Bujaneca, Škoro je naveo da pripada generaciji ljudi koji su, kako je rekao, "pobijedili srpski fašizam", dok su mu okupljeni oduševljeno aplaudirali.

On je ispričao i kako su ga ispitivali o ustaškom pozdravu "Za dom spremni", te je poručio da se ne plaši da priča o tome, pogotovo što, kaže, "zna istinu i nije licemjer", prenosi portal "Indeks".

"To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za ovu Hrvatsku 1991. godine. To je pozdrav pod kojim se moj pradjed borio", ispričao je Škoro okupljenima, a publika je oduševljeno uzvikivala "bravo".

On je dodao i da mu niko neće govoriti da je to pozdrav koji nekome smeta, jer su ga koristili od 1941. do 1945.

"Ali, koristili su i riječ `Hrvatska`, koristili su i himnu `Lijepa naša`, koristili su i plaćali kunama", rekao je Škoro.