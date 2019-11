Škoro: Svejedno da li ću pobijediti u 1. ili 2. krugu

ZAGREB - Kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro izjavio je danas da mu je svejedno da li će izbore dobiti u prvom ili drugom krugu, ali da je siguran da će ih dobiti.

Škoro je to izjavio novinarima prije održavanja predizbornog skupa u Osjeku i dodao za ankete o izborima da su one "vrlo lične" i da "više služe "oblikovanju javnosti, nego istraživanju mišljenja javnosti", prenosi Index.

Prema njegovim riječima, događalo se da neko ko po anketama dva dana prije izbora ima četiri odsto na izborima osvoji devet odsto glasova.

"Vidjeli smo i da jedan predsjednički kandidat u jednoj anketi ima šest, a u drugoj 14 odsto. Ima zemalja koje su zabranile ankete prije izbora, ne pozivam na bilo kakvu zabranu, ali smatram da će najbolja anketa biti sami izbori", rekao je Škoro.

Govoreći o štrajku prosvetnih radnika i pretpostavci da će oni najvjerovatnije odbiti novu ponudu vlade, Škoro je rekao da to više nije pitanje samo novca, već pitanje ponosa i statusa.

"Podržavam prosvetare u njihovoj pravednoj želji da budu izjednačeni u svojem akademskom statusu, to je najvažnije. To zanimanje je u potpunosti obezvrijeđeno", rekao je on.

Upitan da prokomentariše što ga je Kolinda prozvala jer nije bio u Osijeku 1991., Škoro je rekao da je važna pozicija s koje se govori.

"Vjerojatno su u strahu velike oči, a strah je znak nemoći", rekao je Škoro.