Škoro o optužbama: Žele me uništiti kao čovjeka

Miroslav Škoro je u razgovoru za Novu TV odgovorio na optužbe koje zadnjih nedjelja dolaze iz redova njegovog Domovinskog pokreta.

Na pitanje zašto je zapravo otišao s čela stranke, odgovorio je: "Mislio sam da radim nešto dobro, bio sam siguran da radim nešto dobro. Mislio sam da je to potez kojim ćemo u novom ciklusu stvoriti neke nove ljude."

"Međutim, dogodilo se to da sam s jedne strane zadovoljan, s druge nezadovoljan. Mnogi su to protumačili krivo, mislili su da su se dogodile velike stvari iza kulisa", dodao je Škoro za Novu TV.

"Tog 20. srpnja na sastanku u stranci imali smo žustar razgovor, no to nije bio razlog da bi se kasnije događale ovako ružne stvari", rekao je Škoro.

"Žustar je bio po tome jer smo razgovarali je li to bio trenutak da se ja maknem", dodao je on.

"U javnosti je stvorena percepcija da sam ja čovjek koji gubi, da sam poražen na lokalnim izborima, iako smo uspjeli ući u drugi krug. Imam godina koliko imam i zdravstveno stanje kakvo imam i mislio sam da stranka neće stalno imati tu percepciju. Kad se to stavi na hrpicu, ja sam kao odgovoran čovjek zaključio da moram otići", rekao je Škoro.

"Iza priča o ostavci stoji to da smo se dogovorili. Ja sam ostavku podnio i izašao van. Dok sam došao do auta, oni su na Facebooku objavili moju ostavku i pozdravili je", rekao je.

"Nije bilo nikakve ucjene, bio je dogovor koji je prekršen", rekao je Škoro.

"Krenuli su u osobni rat sa mnom i s mojom obitelji, žele me uništiti kao čovjeka. Domovinski pokret je moje dijete, naše dijete i ja želim da on ide dalje, ali on sad ide u smjeru da dio ljudi to želi omalovažiti", rekao je.

"O diskreditacijama mene kao obiteljskog čovjeka razgovarat ćemo na sudu, angažirao sam odvjetnika. Moja obitelj je navikla na to, meni je žao obitelji gospođice Brajković, koja mi je dala dozvolu da kažem da ona ima bolesno dijete. Mislim da je sudski epilog nužan. U tom sudskom procesu će svi ti ljudi koji su nabrojali sve te laži imati prilike to objasniti na sudu", rekao je Škoro.

O prodaji vina i božićnih CD-ova stranci

"Postoji dokument kojeg sam objavio i koji kaže da nisam nikad podigao karticu. Ja sam podnio kaznenu prijavu i DORH-u i Poreznoj upravi. Što se tiče dokaza da nemam karticu, imam ono što je dala banka, dakle nemam karticu pa ju nisam mogao ni peglati. Kad je u pitanju vino i CD-ovi, ta stranka je brendirana mojim imenom i prezimenom cijelo vrijeme. Stotine tisuće majica, upaljača, sve s mojim imenom, sve je to kupljeno. A onda se stranka dosjetila da i ostalo podijelimo što je brendirano s mojim imenom, a to su vino i CD-ovi. Nikad stranci nisam naplatio korištenje mog lika i djela. Kad je u pitanju isporuka toga, mi smo to legalno isporučili članovima i simpatizerima. Svaka podružnica je dobila 12 boca, to je jedna sasvim pristojna količina koju nismo mogli pokloniti Domovinskom pokretu. Stari božićni CD? Koji je to novi CD? To je 30.000 kuna. Ako netko misli da sam dao stranci sve što sam dao da bih zaradio par stotina tisuća kuna, to je deplasirano. Kad smo išli na team building, išli smo kod gospodina Bubala", rekao je Škoro.

"Došao sam ovdje jer velik dio članova Domovinskog pokreta želi da se provedu normalni izbori", rekao je.

"U Osječkoj gimnaziji smo morali savladavati književnost i tamo smo čitali Kafkin Proces, u kojem Jozef K ne zna tko mu sudi i zašto. Sude li mi jer sam rekao da nisam imao karticu, jer pričam ovo što pričam ovdje večeras", rekao je Škoro.

"Nije mi žao što sam ušao u politiku. Da sam znao da će se ovo dogoditi, možda bih povukao ovakav potez i ranije. Nema preuzimanja Domovinskog pokreta, imamo statut i zakone. Mislim da je ovo prigoda da Domovinski pokret ojača i nadam se da će neki pametni ljudi iskoristiti priliku da iskoristimo jedno zrno zajedničkog, a oni koji su stavili sebe ispred DP-a će morati otići. Mi smo jedna ekipa koja je htjela nešto napraviti zajednički, ali eto, dogodi se", rekao je Škoro.