Skot: Poruka jasna, SAD žele da Kosovo ukine takse

BEOGRAD - Naša poruka je jasna: SAD žele da Kosovo ukine takse kako bi se dijalog s Beogradom ponovo pokrenuo, izjavio je odlazeći ambasador SAD Kajl Skot u intervjuu za današnji Kurir.

Komentarišući medijske navode o tome da je nemoguće da svetska sila poput SAD nije mogla na nađe način da primora kosovsku vlast da ukine takse, Skat kaže da tako govore oni koji ne mogu da prihvate da je Kosovo nezavisna i suverena zemlja.

"Mi ne možemo da primoravamo ni Kosovo, ni Srbiju", kazao je ambasador i ponovio da je sada najbitnije da Priština dobije novu vladu, da se ukinu takse na robu iz Srbije i BiH i da se dijalog nastavi.

Kako je rekao, SAD su tu kao partner, koji podržava proces normalizacije između Beograda i Prištine i učiniće sve da ohrabre i omoguće objema stranama da do dogovora dođe.

Kaže i da je to u interesu naroda i u Srbiji i na Kosovu, ali i cijelog regiona, EU i SAD.

Na pitanje koliko novoimenovani specijalni predstavnik SAD za zapadni Balkan Metju Palmer može da doprinese rešenju kosovskog pitanja, kazao je da će Palmer nastojati da SAD pojačaju diplomatske napore u podršci miru, stabilnosti i napretku u regionu i usredsrediti se na integraciju država zapadnog Balkana u evropske institucije.

Skot je dodao da Palmer, inače, veoma dobro poznaje region, Srbiju, ali i problem Kosova, te da je uvjeren da je on idealna osoba da doprinese normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.

Upitan koliko se i u kom smjeru Srbija promenila za prethodne tri i po godine koje je proveo u Srbiji, ambasador je rekao da su ekonomski odnosi Srbije i SAD napredovali u proteklom periodu, a da Srbija napreduje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali i da treba snažnije da radi na unapređenju vladavine prava, boljoj efikasnost pravosuđa, većoj slobodi medija.

Podsjetio je da su američke investicije dostigle su četiri milijarde dolara, da je zahvaljujuci tome otvoreno gotovo 20.000 radnih mesta.

Na pitanje u čemu se Srbija može još popraviti i šta nam to nedostaje, rekao je da, kao i u SAD, Srbiji nedostaje efikasan dijalog između raznih političkih strana, pa treba još da se radi na stvaranju atmosfere da se u društvu mogu čuti različiti stavovi, čak i ako se ne podudaraju sa politikom vladajuće većine.

O saradnji sa predjsednikom države Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije Skat je rekao da je bila korektna, profesionalna i, kako on ocjenjuje, plodna.

"On je uvek bio dostupan za mene i druge američke zvaničnike. O svemu smo otvoreno razgovarali. Mislim da smo se razumjeli oko opredjeljenja SAD i Srbije za rad na miru i stabilnosti u regionu, za napredak bilateralnih odnosa i za dalji napredak Srbije u pravcu EU. Srbija je izabrala strateški cilj pridruživanje EU, a to je strateški cilj koji SAD podržavaju i žele da pomognu Srbiji i liderima Srbije na tom putu", precizirao je Skot.

Upitan kako gleda na činjenicu da nemali deo građana Srbije i dalje ima više negativna nego pozitivna osećanja u odnosu prema SAD, prvenstveno zbog NATO bombardovanja te kako to promeniti, Skat je rekao da to dobro zna i da bi se možda i on na njihovom mestu isto osjećao, ali da ni Srbija ni Sjedinjene Države ne mogu da vrate vrijeme unazad.

"Ono što možemo je da 1999. godinu posmatramo u široj perspektivi. Pokušavao sam da podsjetim da su odnosi SAD i Srbije kroz istoriju uglavnom bili odlični, a da izuzetak predstavljaju devedesete godine i dešavanja za vreme Miloševićevog režima. Dvije decenije su prošle od tada. Krajnje je vreme da krenemo napred i poboljšamo naše odnose, a imamo veoma dobru osnovu za takav napredak. Delimo zajedničku viziju da Srbiji pripada mesto u Evropskoj uniji", rekao je Skat.

Primijetio je da nije loše da se ponekad podsetimo snažnih istorijskih i kulturnih veza koje blisko spajaju Srbiju i SAD, a kao modela za budućnost.

Na pitanje koliko su realne šanse da predsjednik SAD Donald Tramp poseti Srbiju, ambasador je rekao da nema konkretan odgovor na to pitanje, ali da bi mu bilo veoma drago da američki predsjednik dođe u posjetu.

Skot je, budući da se njegov mandat bliži kraju, rekao da mu je bila da obavlja tu dužnost i da je ponosan što je radio sa tako divnim ljudima - i Amerikancima i Srbima - posvećenim unapređenju srpsko-američkih odnosa.

"Poneću odavde pozitivne utiske i sjećanja na lijep, ali i intenzivan dio mog života koji sam proveo u Srbiji. Teški i negativni utisci su dio mog posla, pa se na njih ne treba posebno osvrtati", zaključio je Kajl Skot u intervjuu za Kurir.