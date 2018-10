Skot opet o Kosovu

BEOGRAD -- Poslije reakcije državnog vrha na njegovu izjavu da je za Ameriku Kosovo nezavisna država, ponovo se oglasio američki ambasador u Srbiji Kajl Skot.

"Fokus treba da ostane na traženju sveobuhvatnog rješenja i obe strane imaju našu punu podršku u tome. Svjestan sam da je ovo osjetljiva tema, ali politika SAD u vezi sa Kosovom nije novost", napisao je Skot na svom Tviter nalogu.

Skot je ranije na potpisivanju memoranduma o saradnji za projekat izgradnje Moravskog koridora, izjavio da "kosovska vlada nije takozvana, već Vlada Kosova, koje je nezavisna i suverena zemlja".

Prvi je reagovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da je Skot, "zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo". "Žao mi je što ambasador Skot svoju bahatost nije pokušao da pokaže na nekom događaju sa predsjednikom Vučićem, jer bi tada naglavačke leteo iz Vlade. Ali bar je Srbija mogla da vidi ko se bori za Srbiju, a ko misli samo na svoja donja leđa", rekao je Vulin.

Potom i predsjednik Srbije, koji je poručio da "šta god da je Kosovo i njegova vlada za SAD i ambasadora Skota, za nas je to takozvana vlada i takozvana država". Takođe je rekao i da je on bio prisutan kada je Skot to rekao, američki ambasador bi dobio adekvatan odgovor.

Ništa manje oštra u osudi Skotove izjave nije bila ni premijerka Ana Brnabić. Premijerka je navela da je ambasador SAD bio sa njom na sastancima i da zna "da ako neko nazove Kosovo državom, ti sastanci se prekidaju i taj neko napušta vladu". "Da nakon toga dođe i to izjavi, to je krajnje neprimereno", navela je premijerka. Ona je ponovila da ne treba da se dovodi u pitanje reakcija ministra Vulina, već sama izjava Kajla Skota.