Skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju: "Srbija neće blokade"

POŽAREVAC – U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas se održavaju skupovi građana protiv blokada.

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u Požarevcu da građani koji su se okupili na skupovima protiv blokada žele da žive normalno.

Prema njegovim riječima građani žele rade, da se bore za veće plate i sigurnije penzije i žele da se priča o dolasku investicija, a ne o tome ko će koga prebijati ili ubijati.

"Srbija je, kao i prethodnih nedelja, rekla da neće blokade, da je dosta blokada i da hoće normalno da se živi", istakao je Vučević koji se pridružio skupu građana protiv blokada u Požarevcu.

On je zahvalio Požarevljanima što su organizovali tako veličanstven skup.

Dodao je da će na skupu protiv blokada u tom gradu biti više od 20.000 ljudi, a zajedno sa Kraljevom i Vranjem i 60.000 ljudi.

"Ljudi samo žele da žive normalno, hoće da rade, hoće da se bore za veće plate, sigurnije penzije. Hoće da pričamo kako da dođu investicije u Požarevac, u Braničevski okrug, kako da dođu investicije i u Žagubicu, Malo Crniće i dalje prema Kladovu, Negotinu, prema istočnoj Srbiji, drugim okruzima, a ne da pričamo ko će koga prebijati, ubijati", rekao je Vučević tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Požarevcu.

Dodao je da blokaderi, nažalost, pričaju o tome.

"Ti koji su blokadari i pre svega oni koji ideološki i medijski to najavljaju i, naravno, izazivaju da se pojavi neko ko je spreman da uradi takve gnusne terorističke zločine, odnosno nedela", rekao je Vučević i naglasio da misli da je građanima sve jasno i da je to Srbija i danas jasno i glasno rekla.

Na skupovima protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas se okupio veliki broj građana, navodi agencija Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.