Slabiji potres kod Petrinje

PETRINJA - Zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale registrovan je jutros nedaleko od Petrinje.

Potres je evidentiran jutros u 9.40 časova, a epicentar je bio kod Slane, nedaleko od Petrinje.

Intenzitet u epicentru potresa bio je tri do četiri stepena EMS ljestvice, saopšteno je iz Seizmološke službe Hrvatske.

Slabiji potres na petrinjskom području zabilježen je i prije dva dana sa epicentrom kod Novog Farkašića, 10 kilometara sjeverozapadno od Petrinje.

Magnituda tog potresa iznosila je 2,9 stepeni Rihterove skale, a intenzitet u epicentru procijenjen je na tri do četiri stepena EMS ljestvice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.8 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/U7j3U833uN