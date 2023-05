Sletio vozilom u provaliju duboku 50 metara: "Ovo preživi jedan od 1.000!" (FOTO)

Pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS), stanice Gospić, jutros su na putu između Baških Oštarija i mjesta Šušanj intervenisali u neobičnoj akciji spašavanja.

Vozač je automobilom sletio u duboku provaliju, ali je imao sreće da preživi.

"Vozač je bio u nesvijesti, a kad je došao k sebi sam je nazvao 112. Kad smo došli na mjesto nesreće, automobil nismo mogli prepoznati, radi se o nekom manjem vozilu, nikakav SUV, čudo da je čovjek uopće živ", kazao je pripadnik HGSS-a Dario Cindrić.

"Poziv je stigao oko 8.00 ujutro preko centra 112 da je vozilo sletjelo s ceste. Nama je trebalo preko 20 minute da uopće stignemo do mjesta nesreće. A još je bilo neobičnije vidjeti samo mjesto pada. To je područje vidikovca, ima i ogradu, vozač se strmoglavio najmanje pedeset do 70 metara nizbrdo, po ogromnmo kamenju, te potpuno nepristupačnom teren.

"Za izvlačenje nam je trebalo oko pola sata. Ozlijeđeni muškarac se žalio na ruke i noge. Mi smo ga prevezli do hitne koja ga je odvela u gospićku bolnicu. U samoj akciji spašavanja sudjelovalo je 14 pripadnika GSS-a te nije bilo nimalo lako. Bez nas nema šanse da bi se dovukao na cestu taman da si potpuno pokretan", kazuje pripadnik HGSS-a.

Ovakvi slučajevi nisu baš česti, odnosno češće stradaju motoristi.

Pad u provaliju od pedesetak metara najčešće se ne može preživjeti.

"Nije ovo baš često, ne sjećam ovakvog slučaja, recimo 1 od 1.000 preživi. Stvarno kad ozdravi neka plati misu, eto koliko je to srećković bio", zaključio je Cindrić.

Još nije poznat identitet vozača, samo da se radi o muškarcu starom 44 godine.

