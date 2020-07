Slomio ruku pa mu otkrili koronu

GOSPIĆ - U Gospiću je u nedjelju identifikovana jedna osoba zaražena korona virusom, što je utvrđeno jučerašnjim rutinskom testiranjem pri zbrinjavanju loma ruke, ali budući da je riječ o pacijentu iz Požege, on je danas transportiran kući, sazanju hrvatski mediji u Županijskom štabu civilne zaštite.

Kako je Hini rekao župan Darko Milinović, pacijent je bez simptoma kovida-19, saniran mu je lom ruke te je pod zaštitnim mjerama sanitetom prevezen u Požegu na kućnu njegu, samoizolaciju i daljnji medicinski tretman, o čemu će danas biti izviještene nadležne službe.

U ime Štaba Milinović kaže da je pacijent najprije rekao da je ruku slomio na planinarenju, potom je utvrđeno da je građevinski radnik i da je ruku vjerovatno slomio radeći na jednoj kući, ali takođe postoje i informacije o narušenim porodičnim odnosima.

"To sve je nama u Stabu važno samo radi utvrđivanja njegovih kontakata, zbog muljanja se mučimo i još traje epidemiološki-terenski izvid, a dalje je na policiji da se utvrdi je li tu bilo kršenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti", rekao je Milinović.

Prema saopštenju Štaba, "tokom obrade pacijenta radnici OB-a Gospić su ispoštovali sve epidemiološke mjere zaštite", a direktor bolnice Sandra Čubelić rekla je Hini da su svi medicinski radnici imali zaštitnu opremu, s maskama i rukavicama.

"Prema preporuci epidemiologa, nema potrebe za dvosedmičnom samoizolacijom ikoga od radnika, ali će se nekoliko njih u srijedu dodatno testirati i do tada pričuvati, da bi bili sigurni da nije došlo do prodora virusa u bolnicu", rekla je Čubelić.

Nakon deset dana bez novooboljelih registrovan je tako u Ličko-senjskoj županiji jedan novi slučaj, no on se neće dalje voditi u evidenciji do sada ukupno oboljelih 30 osoba, od kojih je osam aktivnih slučajeva, i to u Otočcu i u Vrhovinama.