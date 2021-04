Slovenački ministar: "Fantomski non pejper" ne postoji

LJUBLJANA - Ministar spoljnih poslova Slovenije Anže Logar izjavio je danas da ne postoji "fantomski non pejper" na Zapadnom Balkanu koji pojedini mediji pripisuju Sloveniji, i da su rasprave o tome naštetile Sloveniji, kao i Bosni i Hercegovini.

Slovenački ministar je na sjednici parlamentarnog odbora za spoljnu politiku podvukao da se strategija Slovenije prema Zapadnom Balkanu nije promijenila, i da je Slovenija uložila dodatne napore, budući da je priprema samita EU-Zapadni Balkan glavni prioritet za predstojeće slovenačko predsjedavanje Evropskom unijom.

"Niko ne očekuje da će opozicioni političari ocrniti svoju zemlju samo kako bi na neki način naštetili državi. To jednostavno ne postoji u razvijenom demokratskom mentalitetu", rekao je Logar, a prenosi slovenačka agencija STA.

Njegova izjava je uslijedila na zajedničkoj sjednici koju je opozicija zatražila nakon medijskih izvještaja da je premijer Janez Janša pustio u javnost "non pejper" koji govori o prekrajanju granica po etničkim linijama na Balkanu.

Poslanici su željeli da se Janša, koji je demantovao da ima bilo kakve veze sa objavljenim "non pejperom", pojavi uživo, ali on nije prisustvovao sjednici, navodeći kao razlog druge obaveze.

Savjetnica za spoljnu politiku slovenačkog predsjednika Boruta Pahora Smiljana Knez je rekla poslanicima da je predsjednik godinama posvećivao veliku pažnju regionu i da je bio zagovornik očuvanja teritorijalnog integriteta država u regionu i rješavanja međusobnih sporova u duhu susjedstva.

Navela je da je Pahor upozoravao regionalne lidere i institucije EU da proširenje EU možda nije samo tehnički proces, već ga treba uokviriti geopolitički.

Savjetnica predsjednika je ponovila Pahorovu izjavu da predsjednik nije bio upoznat o bilo kakvom "non pejperu" o zapadnom Balkanu koji je bio predmet medijskih izvještaja.

Šef Kancelarije za vezu Evropske komisije u Sloveniji Jerneje Jug Jerše je rekao da Evropska komisija nema saznanja o neformalnim dokumentima koji se tiču Zapadnog Balkana.

Zvaničnici EU generalno su rekli da ne znaju za takav "non pejper", dok je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj, koji je juče rekao da nije dobio takav dokument, ali da je čuo za njega, naveo da je to "nepostojeće pitanje".

Istu poruku poslao je i Janez Stušek, direktor slovenačke obavještajne agencije SOVA, koji je rekao da ta agencija nije imala informacije o postojanju navodnog "non pejpera".

Agencija je započela provjeru određenih aktivnosti u vezi s ovim dokumentom nakon što je objavljen u medijima, posebno njegovih potencijalnih posljedica na bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom i predstojeće predsjedavanje EU.

Prema Stušekovim riječima, agencija ne raspolože informacijama koje ukazuju na to da objavljivanje dokumenta predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti Slovenije, ali je ocijenio da bi, ukoliko se navodni "non pejper" i dalje povezuje sa Slovenijom, to moglo ugroziti njenu bezbjednost, ekonomske i političke interese u regionu.

Čitava priča je pokrenuta 12. aprila kada je jedan bosanski portal objavio članak u kojem se navodi da postoji "non pejper" koji se pripisuje Sloveniji.