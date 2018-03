Slovenački premijer Miro Cerar podnio ostavku

LJUBLJANA - Slovenački premijer Miro Cerar podnio je ostavku, javljaju tamošnji mediji.

Nakon vanredne sjednice vlade, Cerar je podnio ostavku, javlja "Delo".

Kako navodi "24ur", Cerar će nastaviti s trenutnim dužnostima do razrješenja.

Ostavku je podnio nakon što je Vrhovni sud poništio referendum o gradnji nove pruge od Kopra do Divače.

"Danas se prelila kap, projekt pruge doživio jenovi udarac. U takvim događajima ne želim sudjelovati", rekao je Cerar.

Spoštovane državljanke in državljani! Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik. MC