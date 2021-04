Slovenačkoj odbornici u kuću ubačen molotovljev koktel

ČRNOMELJ - Kuću Vesne Fabjan, lokalne odbornice sa Liste Marjana Šareca u Črnomelju, zahvatio je plamen nakon što je nepoznati napadač bacio molotovljev koktel.

U intervjuu za portal 24 sata, Fabjanova je potvrdila da je kroz prozor njene kuće ubačen molotovljev koktel i da je potom buknuo manji požar koji je ubrzo ugašen, prenosi STA.

Iz policijske uprave Novo Mesto saopšteno je da je istraga u toku, a ukupna šteta nastala nakon ovog napada procenjena je na oko 2.000 evra.

Lider stranke Marjan Šarec objavio je na svom Tviter nalogu da je u slovenačkom društvu sve više netolerancije koja se, pre ili kasnije, pretvara u nasilne akcije.

"Nema opravdanja za ovaj kukavički čin", poručio je Šarec.

Vse več je nestrpnosti v družbi in to se prej ali slej odrazi v dejanjih. Za to strahopetno dejanje ni opravičila! https://t.co/YBva5qeFZ6