Slovenca napala barakuda u šibenskom akvatorijumu

​ŠIBENIK - "Moj prijatelj je u ljubljanskoj bolnici, čeka operaciju oka jer se riba zabila u masku koja je prsnula i tako ga povrijedila. Ne može opisati napad jer mu je sad zdravlje na prvom mjestu i pitanje je hoće li mu ljekari uopšte moći spasiti vid. Riječ je o velikoj povredi oka," kratko je rekao slovenski podvodni ribolovac, koji i sam često lovi ribu s podvodnom puškom u šibenskom akvatorijumu.

Ekipa slovenskih podvodnih ribolovaca vrlo je iskusna i najčešće love tako da su stacionirani na ostrvu Murteru, pa brzim gliserima dolaze na lokacije koje su bogate ribom. Tako je bilo i ovaj put kad je Slovenac krenuo u podvodni ribolov u moru kod ostrvceta Blitvenice na kojem je poznati svjetionik, ali i omiljena ribarska pošta za ulov ribe.

"U utorak prijepodnevnim satima centar 112 je primio prijavu koja je potom proslijeđena i policiji. Pomorska policija je odmah izašla na teren, no radnici Lučke kapetanije već su pomogli čovjeku te ga prebacili u šibensku bolnicu. Policija je obavila razgovor te se ustanovilo da je ronioca napala riba prilikom ronjenja i to zbog ispaljivanja iz podvodne puške, ali nema tu elemenata prekršajnog, ni kaznenog djela" objasnila je Sanja Baljkas, portparolka PU Šibenik, koja je i naglasila kako je u strani ribolovac, u ovom slučaju slovenski državljanin, imao sve potrebne dozvole za ribolov.

Neobičan događaj kako je riba, a pretpostavlja se da je to jedna od tri vrste barakuda koje žive u Jadranu, povrijedila ronioca, objasnio je i Alen Soldo, profesor u trajnom zvanju, na Odjelu za studije mora, Univerziteta u Splitu, koji je i sam podvodni ribolovac.

"Ono što znam ovako iz medija, očito je da se riba jednostavno branila. Dakle, svako ko roni svjestan je da postoji rizik, samo je pitanje kako će se to sve odigrati. U ovom slučaju, jednostavno je završilo loše po ronioca. Puno puta prilikom zarona, vidim jata barakuda, i načelno nema s njima nikakvih problema, a da su na zlu glasu, jesu" objasnio je Soldo.

Škarami ili barakude žive oduvijek u Jadranu. Odnosno, jedna vrsta je domaća, a druge dvije su se prije dvadesetak godina naselile.

"Ne znam koja vrsta ga je napala, ali čim zaronite barakude možete vidjeti. Pravilo je jednostavno, one pošteno znaju i ugristi, ali ako ih ne dirate, neće ni one vas. A kada dođe do 'kontakta', onda ljudi prijavljuju kako ih napadaju, naprimjer, morske kornjače, kao i morski psi, pa i murine, ili u ovom nesrećnom slučaju, barakude" kazao je Soldo, prenose "24Sata".

