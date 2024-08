Slovenci u kampu u Hrvatskoj dobili osip (FOTO)

TISNO - ​Nakon boravka u kampu na Murteru grupa slovenskih turista primijetila je neobične fleke na tijelu. Dio njih pomislio je da je riječ o stjenicama, ali ljekari jedne Slovenke koja je boravila u kampu posumnjala je da bi krivac mogla biti pješčana mušica, koja prenosi lišmaniozu.

"Index" je poslao upite na brojne adrese, uključujući Ministarstvo turizma i Ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva turizma rekli su da službenih saznanja o navodima iz upita nemaju i da je to u nadležnosti Ministarstva zdravstva, koje je reklo da su "upoznati sa svim događajima vezanim uz zdravstveni sistem u Hrvatskoj" te su nas uputili da se javimo Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Ipak, javili su se iz Turističke zajednice Tisno, kojoj pripada područje na kojem su boravili slovenski turisti. Zasad je poznato da će tokom dana na teren izaći ekipa iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Iz TZ-a Tisno rekli su da su o navedenom problemu prve informacije dobili iz medija, nakon čega su kontaktirali osoblje kampa u kojem se problem dogodio.

"Informisani smo kako su oni odmah po informaciji o nastalom problemu, koju su primili od gostiju, goste uputili na hitan ljekarski pregled. Takođe, osoblje kampa nas je informisalo kako je odmah naručen pregled od strane ovlaštene kompanije, koja je nakon pregleda utvrdila da ne postoje razlozi za prduzimanje posebnih mjera.

Pored toga, kontaktiran je i Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, čiji se terenski obilazak očekuje u toku današnjeg dana, a nakon njega i izvještaj", rekli su.

Imamo tukaj mogoče zdravnika, ki bi znal prepoznati te pike. Dogaja se v kampu na otoku Murter in imamo več primerov. Piki bolijo, pečejo in srbijo, pri zdravniku so dobili antibiotik, antihistaminik in injekcijo. Nekateri omenjajo peščeno muho. pic.twitter.com/4TM2YQteaP