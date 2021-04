Slovenija: Odložiti vakcinisanje mlađih AstraZenecom

LJUBLJANA - Prvi čovjek stručne grupe za vakcinisanje u Sloveniji Bojan Beovič izjavio je danas da je to tijelo predložilo da se mlađe osobe ne vakcinišu AtraZenecinim preparatom sve dok ne budu rasvijetljene sve dileme o ozbiljnim nuspojavama.

U okviru nacionalne strategije vakcinisanja u Sloveniji je počela imunizacija građana od 60 i više godina starosti, ali i mlađih ljudi koji su uvršteni u prioritetne grupe, prenosi STA.

S obzirom na to da je određeni broj mlađih ljudi već primio prvu dozu vakcine AstraZeneca, kao i da je potrebno da prođe 12 nedjelja do davanja druge doze, Beovič ukazuje da je to dovoljno vremena da se donese konačna odluka o primjeni vakcina AstraZeneca.

Očekuje se da bi Evropska agencija za lijekove trebalo do srijede da izda nove preporuke o ovom pitanju.