Slovenija dobila iz Kine prvih 300.000 maski

LJUBLJANA - Pošiljka od 300.000 zaštitnih maski iz Kine pristigla je u petak u Ljubljanu, a one će najprije biti uskladištene u državnim rezervama a potom podijeljene onim službama koje ih najviše trebaju, rekao je portparol državnog kriznog štaba.

Na konferenciji za novinare u sjedištu vlade, Jelko Kacin je kazao da je riječ o pošiljki koju je kao donaciju Sloveniji osigurao predsjednik UEFA Aleksander Čeferin, zahvaljujući prijateljstvu s osnivačem kineske kompanije Alibaba Jackom Maom.

Zbog zakašnjelih priprema na epidemiju virusa virusa, maske svih tipova i nužna oprema za medicinsko osoblje ovih dana kritično nedostaju, navodi nova vlada.

Ulažu se svi napori da se to riješi do kraja tedmice, a u nekim poslovima uvoza došlo je do problema, pa nije realizovan predviđeni uvoz iz Španije i Njemačke, no govori se o pokretanju vlastite proizvodnje maski, te interventnim količinama koje treba osigurati Evropska unija, prenosi Hina.