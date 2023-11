Slovenija masovno kažnjavala ljude u koroni, sad im vraća novac i briše dosijee

LJUBLJANA - Burek je koštao izgladnjelog dostavljača 400 evra jer je sjeo na stepenice crkve u Ljubljani kako bi pojeo svoju užinu tokom prvog karantina u slovenačkoj prijestonici. Sve je snimljeno kamerom. Fotografija policije koja je okružila dostavljača zbog "zločina" skidanja maske brzo se proširila Slovenijom.

BBC piše kako je ovaj slučaj postao simbol oštrog načina na koji su vlasti provodile kovid-mjere. Međutim sad će taj vozač dobiti svoj novac natrag i njegov policijski dosje će biti izbrisan. Isto vrijedi i za više od 60.000 drugih Slovenaca koji su prekršili mjere tokom pandemije.

Policija je izdala kazne u vrijednosti od gotovo šest miliona evra u periodu dužem od dvije godine, ali od ove sedmice na snagu stupa zakon o povratu tog novca. Time se ispunjava obećanje koje je dao premijer Robert Golob prije nego što je njegov Pokret za slobodu, stranka lijevog centra, izabran prošle godine.

Prethodna administracija, koju je vodio bivši premijer Janez Janša, nametnula je stroga ograničenja slobode kretanja i okupljanja. Slovencima nije bilo dopušteno putovati izvan svojih lokalnih područja, a na snazi je bio i policijski sat noću.

Gladni dostavljač bio je samo jedan od mnogih koji su kažnjeni zbog kršenja obaveze nošenja maske za lice koja se odnosila na otvorene prostore, ali i na unutrašnjost pojedinih objekata. Bilo je gotovo nemoguće obavljati svakodnevne aktivnosti bez kovid-potvrda.

Ustavni sud je ukinuo sve te mjere. No vlastima je sve do sada trebalo poništiti izrečene kazne. Ekolog Rok Rozman, višestruko kažnjen zbog učestvovanja u protestima, smatra da je donesena ispravna odluka.

"Dekreti kojima su izricali kazne nisu bili utemeljeni na zakonu. Vlada je to znala - i ako to znači da sada moraju vratiti novac, tako to ide. Ako živite u zemlji s vladavinom prava, to bi se trebalo odnositi na sve", kazao je.

To gledište dijeli i sadašnja administracija. Ministarka pravosuđa Dominika Švarc Pipan izjavila je da bi vraćanje novca pomoglo ponovnoj izgradnji povjerenja Slovenaca u vladavinu prava, "koje je značajno narušeno upotrebom pretjerane i protivustavne represije tokom pandemije".

Ipak, zakon o restituciji nije naišao na opštu dobrodošlicu. Jedan poslanik iz Janšine Slovenske demokratske stranke smatra da vraćanje kazni "pljuje u lice svim onim zdravstvenim radnicima koji su se neumorno borili za živote sugrađana", prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.