Slovenija u četvrtak raspravlja o mogućim restrikcijama prema Hrvatskoj

LJUBLJANA - Vlada Slovenije će u četvrtak odlučivati o mogućim restrikcijama pri ulasku putnika iz Hrvatske zbog povećanog broja uvezenih slučajeva virusa korona, rekao je portparol Jelko Kacin.

"Pričekaćemo do utorka da bismo vidjeli rezultate testiranja provedenih u ponedjeljak i ako do tada ne dođe do promjene moraćemo na neki način ograničiti uvoze zaraze", pojasnio je Kacin.

Kacin je dodao da je od 15 slučajeva zaraze potvrđenih u Sloveniji najmanje osam prenesno iz Hrvatske i da su noćni klubovi i dalje najveći izvor unesenih slučajeva.

"Naši mladi ljudi uprkos upozorenjima i molbama i dalje odlaze na noćne zabave koje su visoko rizične", istakao je Kacin.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da se uvede karantin samo za povratnike iz pojedinih hrvatskih županija.

Jedna od ideja slovenačkih epidemiologa je da se kao prvi korak uvede odredba prema kojoj bi za sve mlade turiste iz Slovenije koji dolaze s Jadrana uveli obvezan karantin u trajanju od 14 dana.

Spominje se i mogućnost različitog pristupa s obzirom na različitu epidemiološku situaciju u hrvatskim županijama, navode slovenački mediji.

Kacin je rekao da "na stolu" ostaje i oštrija mjera prema kojoj bi cijela Hrvatska bila stavljena na crvenu listu. Tada bi za sve koji ulaze u Sloveniju nakon određenog datuma bila potrebna izolacija dok se ne pokažu rezultati njihovog testiranja.