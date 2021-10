Slovenija zabrinuta zbog falsifikovanih kovid potvrda

LJUBLJANA - Direktor slovenačkog Instituta za javno zdravlje Milan Krek izrazio je danas u Ljubljani zabrinutost zbog epidemiološke situacije u zemlji, ali i pojave neodgovorne zloupotrebe, odnosno falsifikovanja kovid potvrda.

Krek kaže da se Slovenija ubraja među države u EU s najnižom stopom vakcinisanosti, te da vlada zabrinutost da će se epidemiološka situacija dodatno pogoršati.

On je na konferenciji za novinare govorio o trenutnom stanju u vezi s epidemijom i mogućem razvoju četvrtog talasa epidemije.

"Raste broj zaraženih i hospitalizovanih, pune se jedinice za intenzivnu njegu, a reprodukcioni broj širenja epidemije je 1,28, što nas sve može dovesti u vrlo tešku situaciju. Možda se moramo pripremiti za teža vremena ako se ne budemo držali pravila", ocijenio je Krek.

On je apelovao da se vakcinišu svi koji to još nisu učinili, dodavši da bi bez vakcina i propisanih epidemioloških uslova za putovanja i aktivnosti (preboljeli, vakcinisani, testirani) stanje bilo još mnogo teže nego što jest, a osudio je one koji kopiraju tuđe podatke s kovid potvrda.

"Imamo informacije da se QR kodovi s kovid propusnica kopiraju i razmjenjuju, što je neodgovorno, neetično i za svaku osudu", kaže Krek, dodavši da bi oni koji tako "zaobilaze" pravila mogli i krivično odgovarati.

Epidemiolog Mateja Logar, koja vodi Vladin stručni tim za kovid 19, upozorila je na ozbiljnost epidemiološke situacije i pozvala na uzdržanost i izbjegavanje većih okupljanja i druženja iduće sedmice, kada dolaze prvi školski praznici.

Infektolog Bojana Beović ocijenila je da će epidemija "vjerovatno trajati još do proljeća", prenose mediji.

Slovenačka vlada saopštila je da je u posljednja 24 sata potvrđeno 1.965 novih slučajeva virusa korona, uz devet umrlih, a u bolnicama je 10 odsto više oboljelih nego prije sedam dana.