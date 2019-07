Slovenka tvrdi: Bračni par me na Krku prebio zbog hrane za mačke

Dvoje hrvatskih državljana napalo je turistkinju iz Slovenije u Dragi Bašćanskoj na Krku, navode slovenački mediji.

Slovenka je za portal 24ur ispričala što se navodno dogodilo.

"To je problematičan bračni par koji je u sukobu sa svim stanovnicima u selu, uključujući i njihovu obitelj. Nažalost, mi smo njihove prve komšije. Ovdje žive već deset godina, ali mi ovdje imamo kuću za odmor više od 40 godina. Na svakom koraku stvaraju probleme", objašnjava 43-godišnja Slovenka.

Sve zbog mačaka?

Kako je opisala, razlog za napad bilo je - hranjenje mačaka. Naime, Slovenka tvrdi da je par pred njezinu kuću stavio hranu za mačke koju su mačke potom razbacale posvuda.

"Kad sam sve očistila, ostavila sam poruku da za mačkama čisti onaj koji ih hrani. Gospođa je na to reagovala tako da je donijela još hrane, a kada sam krenula tu hranu baciti, ona me napala, a pomogao joj je i suprug. Brutalno su me pretukli", kazala je.

Kaže da je nakon toga pozvala policiju. "Došli su mladi policajci koji su nas uvjeravali da uopšte nema smisla podnijeti prijavu jer su kazne u Hrvatskoj jako niske. Jako su se trudili da me uvjere u to", kazala je.

Sve su gledala djeca

Dodaje da su svemu svjedočila dva desetogodišnja dječaka.

"Tukli su me i vukli za kosu. Boli me vrat i cijela kičma. Nadam se da sve ovo neće ostaviti posljedice. Trpim veliki strah", rekla je turistkinja, dodajući da se najviše bojala za djecu.

Za sada iz policije ne komentirišu ove navode.

(Index.hr)