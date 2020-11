Služen sedmodnevni pomen mitropolitu Amfilohiju

PODGORICA - U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici jutros je, na praznik Svetog Dimitrija, služena Zaupokojena arhijerejska liturgija sa sedmodnevnim pomenom blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju.

Liturgiju i pomen služio je episkop buenosajreski i južno-centralnoamerički Kirilo sa sveštenstvom Sabornog hrama, uz molitveno učešće vjernog naroda.

Govoreći o blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, vladika Kirilo je rekao da vjeruje da će on biti pribrojan velikim arhijerejima Mitropolije - Svetom Petru Cetinjskom i Svetom Petru Drugom Tajnovidcu Lovćenskom i zajedno sa njima postati pokrovitelj Crne Gore.

Vladika Kirilo je rekao da treba objektivnim očima gledati na mitropolitovo djelo, kako niko ne bi mogao da prigovori da se na njega gleda subjektivno.

"Govorimo o njemu gledajući na to kakva je Crkva - nevjesta Hristova bila u Crnoj Gori kada je on došao na presto cetinjskih mitropolita", rekao je vladika i podsjetio na to kako je tada u Crnoj Gori bilo malo sveštenika, a hramovi su bili razrušeni i zapušteni.

Vladika Kirilo naglasio je da je to bila u nekom smislu apokaliptična slika Crkve tih godina.

"Posledica su bili razni bogoborni gonitelji Crkve našega vremena, ateisti koji su takođe imali taj opaki duh prokletoga cara Dukljana, kako je to volio često da kaže mitriopolit Amfilohije. I on se kao i Sveti Dimitrije u toku svog života borio protiv tog opakog duha", rekao je on.

Vladika Kirilo je rekao da je osvjedičen mitropolitov neprestani i neumorni tridesetogodišnji rad na duhovnoj obnovi Crne Gore.

"I poslije trideset godina neumornog rada, evo, vidimo njegove rezultate. I svaki nepristrasni posmatrač objektivnim očima može da vidi sedam stotina hramova, manastira, crkvenih domova izgrađenih u tom periodu, nekoliko stotina sveštenika, sveštenomonaha, monahinja, monaha. A o vjernom narodu ni broja se ne zna, što su najočiglednije i najljepše pokazale te divne svete litije, koje su prošle ovom blagoslovenom zemljom početkom godine i podsjetile nas na ulazak Gospodnji u Jerusalim”, naglasio je vladika Kirilo.

On je rekao je da je mitropolitov odlazak kao posljedica svjetske pandemije kovida 19, prema njegovom uvjerenju, poruka od Boga da se mitropolitova ličnost ne može ograničiti granicama Crne Gore.

"On je bio vaseljenski čovjek. I o tome i ja mogu posvjedočiti. Razgovarao sam sa mnogim ljudima u Južnoj Americi koji su mitropolita Amfilohija vidjeli jednom ili su ga možda i bolje poznavali. I svaki od njih je o mitropolitu govorio sa suzama. Nevjerovatan utisak je na njih ostavila ličnost mitropolita Amfilohija", istakao je episkop Kirilo.

On je podsjetio na riječi košarkaškog asa Nikole Mirotića koji je rekao povodom mitropolitovog upokojenja: "Do juče si bio smrtan, a sada više nisi".

"Upravo te riječi to znače - da sveti Božji ljudi ne umiru drugom smrću, nego svetitelji caruju sa Hristom do kraja svijeta i vijeka", zaključio je vladika Kirilo.

Nakon Liturgije su prvo blagosiljani slavski kolači današnjih slavara, a onda je vladika Kirilo sa sveštentsvom služio pomen na grobu mitropolita Amfilohija.

Semodnevnom pomenu mitropolitu Amfilohiju prisustvovao je i proslavljeni košarkaški as Vlade Divac.