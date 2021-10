Smanjena kazna Ivi Sanaderu, HDZ mora platiti oko pola miliona evra kazne

Vrhovni sud Republike Hrvatske danas je djelimično potvrdio presudu u slučaju ponovljenog postupka u slučaju Fimi media u kojem se našao bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader, ali i HDZ.

Prema presudi koja je potvrđena danas, HDZ će zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i kompanija morati platiti 3,5 miliona kuna kazne (465.704 evra), dok je bivšem premijeru Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

Sanader će, osim blaže kazne, državi po pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda morati vratiti 14,9 miliona kuna (oko 2 miliona evra) nesrazmjera između imovine i zakonskih primanja, odnosno 1,25 miliona kuna (oko 166 hiljada evra) manje nego što je u prvostepenoj presudi odredio zagrebački Županijski sud, piše Index.hr.

Uz bivšeg premijera i nekadašnjeg predsjednika HDZ-a, ali i te stranke koja će uz 3,5 miliona kuna (oko 465 hiljada evra) kazne državi morati vratiti i 14,6 miliona kuna (oko 2 miliona evra) nepripadne koristi, u novembru 2020. nepravosnažno su u ponovljenom postupku osuđeni i Sanaderovi saradnici.

Nakon potvrđene optužnice, oglasio se i lider HDZ-a Andrej Plenković.

"HDZ poštuje odluke hrvatskih sudova i postupit će po presudi Vrhovnog suda. To znači da će uplatiti izrečenu kaznu, tj. novčani iznos u državni proračun. Kao legalisti, mi prihvaćamo donesenu presudu, žao nam je da nisu uvaženi svi elementi koje su naši pravni zastupnici i odvjetnici podnijeli u žalbenom postupku", rekao je Plenković u centrali HDZ-a.

Poručio je kako neće prihvatiti etiketu Ive Sanadera i kriminalne organizacije.

"Ja sam rekao da neću prihvatiti etiketu Ive Sanadera i kriminalne organizacije. Meni osobno je to i lakše, ja sam član stranke od 2011. godine. Mi stranku vodimo transparentno, odgovorno, o tome svjedoče izvještaji državne revizije. HDZ je političku cijenu za ovaj slučaj platio na izborima 2011. godine. Pravni postupak je trajao koliko je trajao, možda će još. Što se tiče opozicije, mi smo ih dva puta pobijedili na izborima, oni se raspadaju sami od sebe, nisu konstruktivni po nijednoj temi s kojom smo se suočavali, to mene ne čudi, ne dira me i ne impresionira", rekao je Plenković.

Priča o aferi "Fimi media" započele je 2010. godine kada je uhapšen bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. USKOK ga je optužio da je zajedno s vlasnicom kompanije Fimi media Nevenkom Jurak, bivšim blagajnikom HDZ-a Mladenom Barišićem, bivšim portparolom HDZ-a Ratkom Mačekom te bivšom šeficom računovodstva Brankom Pavošević oštetio državni proračun za oko 70 miliona kuna.

Takođe Hrvatska demokratska zajednica postala je prva politička stranka koja je završila na optuženičkoj klupi te se tokom suđenja saznalo da je primila oko 9,6 miliona kuna neevidentiranih donacija.