Smijenjen direktor dvorane zbog nastupa Aleksandre Prijović

ZADAR – Branko Dukić, gradonačelnik Zadra, smijenio je direktora Športskog centra Višnjik Denisa Karlovića.

U ovom centru će u junu biti održan koncert Aleksandre Prijović u junu ove godine.

Dukić je prvo odbio koncert ove popularne pjevačice, da bi se nakon toga povukao i predomislio.

U saopštenju Dukića se navodi da "već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovom odlukom".

"Prvenstveno se to odnosi na nedosljednost u komunikaciji i različitim shvaćanjem prioriteta u djelatnosti samog Društva. To nepovjerenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju suglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvijek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipuliranje netočnim informacijama prema javnosti nanijelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost daljnje suradnje u uvjetima međusobnog nepovjerenja. Sva prošla i buduća ulaganja u taj sportski kompleks čine dugogodišnji program razvoja sporta Grada Zadra koji se provodi sustavno u više mandata bivših gradonačelnika. Kroz taj program sustavno se ulažu značajna proračunska sredstva u nove sportske sadržaje i tako će biti u budućnosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviću koji je sudjelovao u provedbi više takvih projekata", piše u saopštenju gradonačelnika Zadra.

