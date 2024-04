Smijenjen načelnik Ginekologije u Vranju nakon smrti porodilje

VRANJE - Doktor Dragan Veličković, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo vranjske bolnice, smijenjen je sa tog mjesta.

Prema saznanjima, njemu je u ponedjeljak savjetovano da podnese ostavku do okončanja postuka utvrđivanja uzroka smrti porodilje iz Preševa, ali je on to odbio da učini, piše Telegraf.

Na zvaničnom sajtu Zdravstvenog centra Vranje od utorka nema ni jednom imena na mjestu načelnika Ginekologije.

Telegraf podsjeća, da je prije nedjelju dana, poslije porođaja koji je Veličković obavio, preminula porodilja iz Preševa.

Takođe, na istom ovom odjeljenju, prije više od tri mjeseca, desio se slučaj akušerskog nasilja, kada je porodilja iz Vranja slučaj prijavila policiji.

Slučaj smrti porodilje iz Preševa, nije odmah prijavljen policiji i tužilaštvu, već poslije nekoliko dana je VJT pokrenulo istragu kada je za slučaj saznalo iz medija.

U utorak niko iz ZC nije odgovarao na pozive, a prema saznanjima, čeka se obdukcioni nalaz porodilje.

