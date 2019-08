Smrt mladića sa posebnim potrebama potresa Hrvatsku, stručnjaci zgroženi

ZAGREB - Obdukcijski nalaz potvrdio je da je Kristian Vukosavljević (18), mladić sa posebnim potrebama koji je osmomjesečnu zatvorsku kaznu izdržavao u splitskom zatvoru zbog piromanije, preminuo od straha, neispavanosti, stalnog psihičkog rastrojstva i ekstremnih okolnostima kojima je, kako se navodi, bio izložen, piše zagrebački Večernji list pozivajući se na nezvanične informacije.

Komentarišući te navode Ante Bagarić, psihijatar Klinike za psihijatriju Vrapče je za portal hrvatskih Vijesti.hr rekao da je iznenađen da niko u sistemu nije to prepoznao, jer to se, kaže, moglo videti s Marsa.

Ako je sve tačno, prema psihijatru Bagariću, onda je to "jedna grozna stvar da odgovorne osobe na to nisu regovale i nisu postupile promptno".

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio je juče splitski zatvor, gdje je razgovarao sa zaposlenima i zatvorenicima koji su dijelili ćelije sa preminulim mladićem.

Nakon obavljenih razgovora s direktorom istražnog zatvora Bilice, doktoricom i zatvorenicima zaključio je da je s njihove, kako tvrdi, bilo preduzeto sve što je bilo moguće u postojećim okolnostima.

Hrvatski portal Index.hr piše da priča o Kristianovoj smrti postaje sve strašnija, da su stručnjaci zgroženi i da ima mnogo otvorenih pitanja u vezi sa postupanjem prema ovom mladiću.

Podsjeća se da je mladić u zatvor dospio nakon što se sam prijavio policiji da je u nedaleko od svoje kuće paleći šiblje zapalio i pet maslina, tri komšijske.

Osuđen je na osam mjeseci zatvora, a umro je prije nekoliko dana nakon što je tri dana ležao u komi u KBC-u Split, gdje je prevezen iz splitskog zatvora u nesvjesnom stanju.

U razgovoru za Index.hr stručnjaci tvrde da mladiću nije bilo mjesto u zatvoru, već na psihijatrijskom liječenju.

Tako misli psihijatar Herman Vukušić, koji ističe da ako je Kristian imao suicidna ponašanja, onda ga je trebalo hospitalizovati pod nadzorom.

"Drakonska kazna u ovom slučaju od osam mjeseci zatvora za osobu s posebnim potrebama je još jedan u nizu dokaza da nešto s pravosuđem nije kako treba", rekao je Vukušić.

Kazao je i da piromanija kao poremećaj zahtijeva poseban pristup te da je teško izlječiva.

"Ali, ako je riječ o mladoj osobi s posebnim potrebama, onda je definitivno trebalo biti puno pažljiviji u pristupu. Ne bih htio da trčim pred rudu, ali mislim da su se u ovom slučaju dogodili etički i stručni propusti jer su kolege u bolnici za osobe lišene slobode rekle da je suicidalan. Trebalo se za njega pobrinuti i liječiti ga!" zaključio je Vukušić.

Dječji psihijatar Vesna Vidović smatra da su svi u sistemu nešto pogriješii u slučaju Kristiana.

Kristian je, prema njenim riječima, bio pod nadzorom socijalnih službi i nije jasno šta se dogodilo. Jer, kako kaže, ako je neko zaključio da je bio neuračunljiv, onda ga je trebalo smjestiti u bolnicu, a ne u zatvor.

"S druge strane, ako imate osobu s takvim dijagnozama kao što ih je on imao, i pogotovo što mu je tek bilo 18, onda je on obični adolescent i ne može se smatrati zrelom osobom. Druga je stvar kako je umro. Znači, bio je tri sedmice u komi i to je čudno. I s obzirom na to da je bolovao i od astme, ako nekog takvog odvojite od porodice, on može vrlo loše da reaguje, tako da se pitam i koji je faktor u svemu bila astma i tuga. Mislim da je trebalo da bude u zdravstvenoj ustanovi i malo mi je čudno da su ga poslali u zatvor na osam mjeseci", rekla je dr. Vidović.

Gordana Buljan Flander, direktorica Poliklinike za djecu i mlade u razgovoru za Index.hr kaže da, ne ulazeći u konkretan slučaj, jako je važno istaći da se mozak kod mladi razvija do 25 godina i da se poslednj razvija frontalni režanj, koji je odgovoran za logično razmišljanje, povezivanje uzroka i posljedica i generalno razumijevanje situacije.

"Zbog toga i zakon predviđa da se mlađim punoljetnicima i mladima do dobi od 23 godine može suditi po Zakonu o sudovima za mlade. Posebno sa psihološkog aspekta je važno voditi brigu ne samo koja je hronološka starost mlade osobe već koja je njegova mentalna starost, posebno ako se radi o mladoj osobi s intelektualnim teškoćama", rekla je prof. Buljan Flander.

I sudija Peto Kujundžić smatra da se svim mladim osoba treba suditi pred sudovima za mlade i da mladim bolesnicima treba pomoći kroz zdravstveni sistem, a ne slati ih u zatvor.