Smrt na putu do McDonaldsa: Pijani mladić usmrtio svoju djevojku u njenom BMW-u

ZAGREB - U Opštinskom državnom tužilaštvu u Zagrebu jutros je đ ispitan Jakov V., 25-godišnjak koji je u noći s četvrtka na petak izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula njegova 26-godišnja djevojka Mihaela H.

Do nesreće je došlo oko 20:30 u Dubravi kad je BMW uslijed prebrze vožnje zapadnim kolnikom Mandlove ulice u smjeru juga, gdje je brzina ograničena na 50 km/h, prilikom kočenja izgubio kontrolu nad autom, prešao u desnu traku, naletio na rubni kamen pa sletio na travnjak. BMW se nastavio nekontrolisano kretati sve dok nije naletio na rasvjetni stup nakon čega je odbačen dalje.

Mihaela je na mjestu poginula. Bila je majka trogodišnje djevojčice, navodi Index.

Poginula je u svom BMW-u 1 bordo boje koji je te noći vozio Jakov. Policija je utvrdila da je u trenutku nesreće bio pijan. Izmjereno mu je 1.11 g/kg u organizmu.

On u nesreći nije ozbiljnije povrijeđen. Prvo je odveden u policijsku jedinicu za zadržavanje i prepratu do otrježnjenja, a potom je odveden u pritvor.

BMW je potpuno skršen, posebno suvozačka strana na kojoj je sjedila Mihaela. Navodno su u trenutku nesreće bili na putu u McDonald's.

Kako je javio Jutarnji, na ispitivanju je plakao. O njegovoj daljoj sudbini odlučiće istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu s obzirom na to da tužioci za njega predlažu jednomjesečni istražni zatvor.

Policija je s 25-godišnjakom već ranije imala posla. U junu 2019. su ga zaustavili u kontroli saobraćaja u Zagreba. Htjeli su ga testirati na droge, no on je to odbio. Obavio je alkotest koji je pokazao 0.67 promila, a kod sebe nije imao ni vozačku. Bio je i prijavljen za posjedovanje opojnog sredstva.