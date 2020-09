Snažan vjetar na Jadranu, magistrala zatvorena na više mjesta kod Senja

ZAGREB - Zbog snažnog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene  saobraćaj je zabranjen za prvu grupu vozila, a od Bakra do Senja dodatno i za drugu grupu, saopšteno je iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Saobraćaj je zabranjen za prvu grupu vozila - autobuse na sprat, vozila s kamp- prikolicama i motocikle, a od Bakra do Senja dodatno i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, odnosno i za prvu i za drugu grupu vozila.

Na auto-putu Zagreb-Split-Ploče do 30. septembra od ponedjeljka do četvrtka do 10.00 časova i iza 18.00, petkom do 9.00 i poslije 18.00 časova u zoni petlje Žuta lokva više puta će se kratkotrajno zaustavljati saobraćaj zbog vanrednih prevoza.