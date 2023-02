Snažan zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se u Banjaluci

Hrvatsku je pogodio snažan zemljotres par minuta prije 11 časova.

Prema podacima ESCM zemljotres jačine 5.5 stepeni po Rihteru pogodio je Krk, a podrhtavanje se osjetilo i u Banjaluci.

"Cres, užas sve se treslo", javio je korisnik EMSC-a. Potres se osjetio u Crikvenici, Novom Vinodolskom, na Cresu...

"Dugo je trajao i dosta se treslo", kaže stanovnik Viskova. "Lagano podrhtavanje", opisuje jedan stanovnik Krka na aplikaciji EMSC-a.

Uskoro opširnije...

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.Preliminary info: M5.5 || 21 km S of #Crikvenica (#Croatia) || 3 min ago (local time 10:47:45). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/cLGHwbkAgA