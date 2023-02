Snažan zemljotres u Rumuniji, osjetio se i u Banjaluci

Zemljotres jačine 5,2 pogodio je Rumuniju danas, a osjetio se i u Banjaluci.

Epicentar zemljotresa bio je u Krajovi, u Rumuniji.

Kako javljaju čitaoci "Nezavisnih" potres su osjetili i u Banjaluci.

"Na Starčevici se osjetilo. Mi smo u zgradi na četvrtom spratu", kazao je ovaj Banjalučanin.

Srpski mediji javljaju da se, pored Beograda, potres osjetio i u Kruševcu, Kragujevcu, Zaječaru, Vršcu i drugim gradovima.

Jedna Nišlijka j potvrdila da s podrhtavanje tla osjetilo i u ovom gradu.

"Ala nas je prodrmao zemljotres....počeo je nameštaj da se pomera...", svjedoči na Twitteru žena iz Niša.

Prema preliminarnim podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra zemljotres je bio jačine 5.2.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t