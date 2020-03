Snažni zemljotresi u Zagrebu, građani na ulicama, ima štete

Zemljotres jačine 5,3 stepeni pogodio je jutros u 6.23 Zagreb, a potom je uslijedio još jedan jačine pet stepeni javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar.[pgpdo

Epicentar potresa bio je sedam kilometara sjeverno od Zagreba na dubini od deset kilomatara.

Naknadni potres dogodio se u 7.01 i njegova magnituda prema preliminarnim podacima bila je pet stepeni, prenosi Hina.

Hrvatska prestonica se desetak sekundi snažno tresla, a ljudi su u panici izašli na ulice. Vijesti o šteti stižu sa svih strana grada i okoline, navodi Jutarnji list.

U nekim dijelovima Zagreba nakratko je nestalo i struje.

Portal Index.hr prenosi izjave ljudi koji kažu da se ne sjećaju kad se tako jak potres dogodio u Zagrebu.

Na nekim zgradama su popucali zidovi, negde se srušio krov, a u stanovima su popadale police.

Felt #earthquake (#potres) M3.7 strikes 9 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 17 min ago. Please report to: https://t.co/cxTKzG2zyQ pic.twitter.com/DNvDDwF0rk